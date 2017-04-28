Аптечная сеть «Мегафарм» переводит ИТ-инфраструктуру в «облако»

Федеральная сеть аптек «Мегафарм» опубликовала тендер на услуги по аренде виртуального дата-центра. Прием заявок идет на торговом портале «Фабрикант».

Согласно документации, центр обработки данных должен принадлежать поставщику услуг или быть предоставлен ему в аренду на срок не менее 6 лет. Дата-центр будет поддерживать виртуальные мощности компании, включая предоставление безлимитного интернета, устранение инцидентов, а также обработку запросов пользователей. Срок аренды виртуального дата-центра - с 31 мая 2017 года до 28 октября 2018 года.

В техническом задании заложено не более 1,6 часов перерывов в работе ЦОД. Интервалы между перерывами – не менее 30 календарных дней.

С другими требованиями к участникам и продукту можно в документации к торгам. Заявки на участие в тендере принимаются до 12 мая на площадке «Фабрикант».

Аптеки А-Мега — сеть Федерального значения с присутствием в 21 регионе страны. Компания сотрудничает с X5 Retail Group и имеет приоритетное право на размещение аптек рядом с магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». В рамках сотрудничества сеть «Мегафарм» планирует до 2020 года открыть более 3000 аптек А-Мега по всей территории России.