Acronis Backup Advanced обеспечит комплексную защиту данных автовокзалов и автостанций Тюменской области

Aflex Distribution, эксклюзивный дистрибьютор компании Acronis в России и СНГ, в результате открытого аукциона компания стала поставщиком решения Acronis Backup Advanced для комплексной защиты данных Государственного бюджетного учреждения Тюменской области «Объединение автовокзалов и автостанций» (ГБУ ТО «Объединение АВ и АС»).

Развитая транспортная сеть является одной из основных составляющих экономического роста и развития территорий. Именно поэтому показатели развития транспортной инфраструктуры оцениваются при составлении рейтингов регионов России. Но даже наличие протяженной транспортной сети и развитой системы транспортного сообщения могут не дать ожидаемого результата без правильного подхода к их управлению.

ГБУ ТО «Объединение АВ и АС» является центральным элементом транспортной инфраструктуры Тюменской области, входящей в ТОП-10 рейтинга «Социально-экономического положения субъектов РФ» РИА Рейтинг. В задачи Объединения входит обеспечение высокого качества предоставляемых пассажирам услуг на девяти международных, 200 междугородных и 196 пригородных маршрутах.

В современных условиях крупная транспортная сеть Тюменской области, ежегодно предоставляющая неизменно высокий уровень сервиса более чем 4 млн пассажиров, должна работать бесперебойно. Для этого необходимо решение, обеспечивающее высокий уровень защиты от любых потенциальных сбоев в работе системы и, в первую очередь, защиту ее баз данных.

«Принцип работы нашего предприятия таков, что в случае возникновения прецедента потери данных, необходимо восстановить их в предельно сжатые сроки – не более получаса, поскольку вся система продаж организации «крутится» через базу данных. Наша основная задача – обеспечивать стабильность работы Объединения, предоставляя непрерывный высокий уровень оказания услуг нашим пассажирам, – сказал Сергей Симон, системный администратор ГБУ ТО «Объединение АВ и АС». – Ранее у нас не возникало проблем с потерей данных, решение о покупке софта для резервного копирования стало стратегической и необходимой мерой безопасности».

«Acronis Backup Advanced - это простое в использовании и надежное решение для защиты данных в физических, выртуальных, облачных и гетерогенных средах. Благодаря богатому инструментарию, компания может реализовать разные сценарии защиты и восстановления данных в зависимости от своих потребностей и бюджета. Именно эти преимущества и делают наше решение идеальным для таких компаний, как ГБУ ТО «Объединение АВ и АС», - отметил руководитель направления Acronis Backup для корпоративного сектора Андрей Полевой.

Acronis Backup Advanced обеспечивает поддержку систем любых типов: виртуальные машины, физические серверы, приложения, рабочие станции и многое другое; сверхбыстрое восстановление данных, гарантирующее, что компания сможет вернуться к работе за считанные минуты; гибкие параметры восстановления, позволяющие восстановить любые данные — от отдельного сообщения электронной почты до целого сервера. Технология Universal Restore выполняет восстановление системы целиком в любое место, даже на новое отличающееся оборудование. Есть поддержка резервного копирования в несколько хранилищ, благодаря которому данные копий можно хранить в любых местах, в том числе в облаке Acronis, расположенном в ведущих дата-центрах России. Интеллектуальные функции резервного копирования позволяют сэкономить ресурсы сети и сократить расходы на хранилище.