Acer представила два проектора и монитор с поддержкой формата 4K

Acer объявила о выпуске новых устройств с поддержкой формата 4K, в числе которых проекторы H7850 и V7850 для домашних кинотеатров, а также профессиональный монитор для работы с изображениями ProDesigner PE320QK со светодиодной подсветкой.

Проекторы понравятся киноманам, предпочитающим наслаждаться любимыми произведениями в домашней обстановке. Новинки обеспечивают разрешение 4K UHDR, поддерживают формат HDR и стандарт Rec. 2020, а также используют технологию AcuMotion для улучшения качества изображения. Новый монитор ProDesigner PE320QK снабжен технологией повышения контрастности Acer HDR Xpert, оснащен удобным портом USB Type-C и безрамочным дизайном ZeroFrame.

«Ориентируясь на возросшую популярность стриминговых сервисов с контентом в формате 4K, компания Acer расширяет линейку продуктов для создания и потребления контента — сообщил Виктор Чен (Victor Chien), президент бизнес-группы по мониторам и проекторам Acer — Из представленного ассортимента проекторов и мониторов, обеспечивающих исключительное удобство работы и качество изображения, каждый покупатель может выбрать наиболее подходящий вариант».

Проекторы H7850 и V7850 от компании Acer передают предельно четкое изображение на экраны с диагональю до 120 дюймов. Формат 4K обеспечивает высокое качество картинки с впечатляющими крупными планами, реалистичными визуальными эффектами и полным ощущением присутствия в самом центре событий. Разрешение 4K позволяет разместить на экране более 8,3 млн. пикселей, а технология TI XPR способствует реалистичному воспроизведению мельчайших деталей. Потоковая передача видео в формате 4K дает возможность в полной мере использовать преимущества популярных в интернете стриминговых видеосервисов.

Acer H7850 и Acer V7850 поддерживают стандарт HDR, обеспечивающий расширенный динамический диапазон, дополнительные уровни яркости и более четкий контраст. Проектор автоматически регулирует изображение на очень светлых или очень темных кадрах, чтобы глазу были четко видны детали, которые в обычных условиях не улавливаются, поскольку залиты ярким светом или утопают в тени. Благодаря поддержке технологии DynamicBlack с покадровым анализом и динамической регулировкой мощности лампы для оптимизации уровня яркости черного коэффициент контрастности в обоих проекторах достигает потрясающего показателя 1 000 000:1.

Модель H7850 к тому же обеспечивает исключительно высокий уровень яркости (3000 лм), который удовлетворит самым взыскательным требованиям пользователей. Проектор V7850 использует шестисегментное цветовое колесо RGBRGB с расширенной цветовой палитрой, а также поддерживает стандарт Rec. 709, гарантирующий точное воспроизведение исходных оттенков, чтобы зрители видели фильм именно таким, каким его задумал режиссер. Обе модели работают с сигналами формата UHDTV по стандарту Rec. 2020. Стильное оформление проектора H7850 отметило жюри конкурса Red Dot Award 2017, присудив ему награду за лучший дизайн продукта.

Проекторы H7850 и V7850 используют запатентованную технологию Acer для сохранения четкости картинки в динамичных сценах, устраняя размытость при отображении движущихся объектов. AcuMotion создает промежуточные кадры и размещает их между имеющимися, чтобы избежать мигания и смазывания изображения. Энергосберегающая функция Acer ExtremeECO, реализованная в обеих моделях проекторов, снижает потребление электроэнергии на 70 % и продлевает срок службы ламп до 15000 часов.

Новый монитор ProDesigner PE320QK с разрешением 4K (3840 x 2160 пикселей) упрощает работу с высококачественными изображениями, воспроизводя их со всеми нюансами и в мельчайших подробностях. Фотографы, инженеры видеомонтажа и представители других творческих профессий несомненно оценят преимущества технологии HDR Xpert, которая расширяет цветовую палитру, дарит оттенкам насыщенность и усиливает яркость для более четкого контраста между светлыми и темными участками. Благодаря дизайну ZeroFrame изображение занимает весь экран и никакие рамки не мешают зрительному восприятию, а сам монитор смотрится очень стильно и станет настоящим украшением офиса. Симметричный порт USB-C позволяет быстро подключать нужные устройства (в том числе для зарядки до 85 Вт), не загромождая рабочее пространство дополнительными приспособлениями. ProDesigner PE320QK охватывает 130 % цветового пространства sRGB и 95 % палитры DCI-P3, предельно точно воспроизводя оттенки благодаря низкому показателю ΔE (< 1). Встроенная технология Acer VisionCare снижает нагрузку на глаза и позволяет без устали работать целый день.

Более подробные характеристики, цены и доступность новинок в России будут объявлены дополнительно.