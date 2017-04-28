Acer пополнила линейку игровых мониторов Predator новинками на «квантовых точках»

Компания Acer объявила о выпуске двух новых 27-дюймовых игровых мониторов. Эти устройства обеспечивают четкую и красочную картинку и плавное отображение видео без задержек. Экраны новинок выполнены по передовой технологии квантовых точек (Quantum Dot), которая обеспечивает богатство красок, яркость, глубину, насыщенность изображения и точность цветопередачи. При этом Predator X27 отображает 99% цветового пространства Adobe RGB, а Predator Z271UV охватывает 130% цветового спектра по стандарту sRGB, сообщили CNews в Acer. Технология изготовления мониторов Quantum Dot заключается в нанесении на подложку дисплея наноисточников света, каждый из которых излучает свет своего оттенка.

«Наша линейка игровых мониторов пополнилась двумя новыми моделями, созданными по технологии Quantum Dot. Современная игровая реальность как никогда близка к реальному миру, — отметил Виктор Чен (Victor Chien), президент бизнес-группы мониторов и проекторов Acer. — Модель Predator X27 с разрешением 4K, частотой обновления 144 Гц и технологией Acer HDR Ultra создает впечатляющие визуальные эффекты. Наша новинка Acer Predator Z271UV также порадует любителей компьютерных игр, ведь изогнутый дисплей передаст тончайшие оттенки любого цвета и усилит эффект присутствия».

Технические характеристики монитора Predator X27 — высокое разрешение 4K (3840x2160), частота обновления 144 Гц, малое время отклика (4 мс) и пиковая яркость 1000 нит — позволяют создавать яркое, насыщенное изображение без смазывания движущихся объектов. Технология Acer HDR Ultra обеспечивает высокий уровень контрастности в расширенном динамическом диапазоне, а оптимизированная функция локального затемнения экрана со светодиодной подсветкой разделяет дисплей на 384 участка и позволяет управлять (включать или выключать подсветку) каждым из них отдельно. Так, благодаря технологии частичного затемнения можно отключать подсветку определенных участков панели, после чего оттенки черного становятся темнее и глубже.



Модель Predator X27 оснащена чипом Nvidia G-Sync и поддерживает технологию Acer HDR Ultra

Прочная металлическая подставка с рельефной текстурой и изящной фаской по контуру позволяет без труда регулировать угол наклона и поворота монитора, поднимать или опускать его, чтобы зафиксировать в удобном положении.

Монитор Acer Predator Z271UV, в свою очередь, имеет высокое разрешение WQHD (2560x1440), а благодаря изогнутой панели 1800R все участки экрана находятся на одинаковом расстоянии от глаз игрока. Широкое поле обзора и увеличенная область, воспринимаемая боковым зрением, способствуют полному погружению в игровую реальность. Время отклика до 1 мс обеспечивает высокое быстродействие монитора, почти полное отсутствие размытости при отображении движущихся объектов и разгон частоты до 165 Гц.



Модель Acer Predator Z271UV

Конструкция устройства эргономична, его можно наклонять под углом от 5 до 25 градусов и поворачивать в диапазоне +/- 30 градусов, а подставка позволяет приподнять монитор на высоту до 12 см. Наличие портов DisplayPort, HDMI, 4 разъемов USB 3.0 и аудиовыхода обеспечивает расширенные возможности подключения. Два 7-ваттных динамика и технология Acer TrueHarmony гарантируют высокое качество звука и позволяют создавать впечатляющие акустические эффекты, отметили в Acer.

В дополнение к технологии квантовых точек, обе модели поддерживают технологию Nvidia G-Sync. Она обеспечивает плавную передачу видеопотока без задержек, а благодаря технологии Nvidia ULMB достигается яркость визуальных эффектов. Встроенная технология отслеживания движения глаз Tobii дополняет обычные клавиатуру и мышь: если взгляд геймера сфокусирован на боковых участках экрана, камера поворачивается автоматически. Одновременное отслеживание движения обоих глаз прекрасно дополняет стандартное управление с помощью мыши и клавиатуры или геймпада. Таким образом, игровой процесс становится еще интереснее и реалистичнее, поскольку геймеры получают возможность имитировать физические действия, например, уклониться от пули или прицелиться, подчеркнули в компании.



Подставка позволяет приподнять монитор Predator Z271UV на высоту до 12 см

Новые модели дисплеев обеспечивают широкие углы обзора (до 178 градусов) по горизонтали и по вертикали. Для удобства пользователей в новых устройствах предусмотрена поддержка набора технологий Acer VisionCare, а именно — Flickerless, BluelightShield, ComfyView и технологии постепенного затемнения экрана.

В мониторах Predator применена технология GameView. Она позволяет выполнять точную коррекцию цвета, настраивать точки прицеливания, чтобы повысить меткость стрельбы от бедра, и усиливать насыщенность черного цвета, что помогает точнее определить позиции противника. Для сохранения пользовательских настроек предусмотрены три профиля: экшн, гонки и спорт. Переключить сценарий можно в любой момент игры.

Мониторы Predator X27 и Predator Z271UV появятся в России в третьем квартале. Информация о цене будет объявлена дополнительно.