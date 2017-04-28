Acer анонсировала новые модели ноутбуков Switch 2-в-1 с поддержкой Acer Active Pen

Компания Acer объявила о пополнении линейки ноутбуков Switch 2-в-1 двумя новыми моделями: Switch 5 и Switch 3. Эти компактные универсальные устройства под управлением ОС Windows 10 подойдут для работы, учебы и развлечений, сообщили CNews в Acer. Оба новых ноутбука 2-в-1 из линейки Acer Switch поддерживают использование пера Acer Active Pen для создания набросков, заметок, примечаний к документам или подписей к фотографиям с помощью технологии Windows Ink.

«Пользователи оценили возможности устройств 2-в-1, поскольку их можно использовать в режиме планшета или ноутбука для выполнения различных задач в течение дня, — объяснил Джеймс Лин (James Lin), генеральный директор подразделения коммерческих ноутбуков и устройств 2-в-1 корпорации Acer. — Продукты Acer из линейки Switch способны заинтересовать широкий круг покупателей. Они подойдут и тем, для кого прежде всего важны производительность и функциональность, и тем, кто ищет доступное устройство для учебы, работы и развлечений».

Модель Switch 5

Switch 5 — первое устройство 2-в-1 от Acer, оснащаемое процессорами Intel Core i7 и i5 7-го поколения. Модель создана на базе Acer Switch Alpha 12, отличается высокой производительностью и подходит как для организации досуга в пути, так и для проведения презентаций и выполнения сложных задач. В кнопку питания встроен сканер отпечатков пальцев для быстрой идентификации пользователей и предоставления им доступа к личным проектам. Пользователи могут быть уверены в защите, конфиденциальности и сохранности своих данных благодаря сканеру отпечатков пальцев с поддержкой технологии Windows Hello, рассказали в компании.



Acer Switch 5

Для дополнительного удобства ноутбук 2-в-1 Acer Switch 5 оснащен подставкой запатентованной конструкции, которую можно легко регулировать одной рукой прямо в процессе работы, выбирая наиболее удобный угол наклона. В конструкции Switch 5 используется разработанная Acer безвентиляторная система охлаждения LiquidLoop, которая не расходует энергию и абсолютно бесшумна. Отсутствие вентиляторов также повышает надежность системы охлаждения, которая не выйдет из строя в самый неподходящий момент из-за накопившейся пыли, подчеркнули в компании. Поскольку LiquidLoop не потребляет энергию, заряда батареи хватает на десять с половиной часов непрерывной работы, то есть на полный рабочий день.

Четкость изображения достигается благодаря яркому 12-дюймовому сенсорному FHD+ IPS-дисплею c широкими углами обзора (178 градусов) и разрешением 2160 x 1440, а также графическому адаптеру Intel HD Graphics 620. Качество звучания также на высоте благодаря технологиям Acer TrueHarmony и Smart Amplifier.

Модель Switch 3

Switch 3 представляет собой практичный ноутбук 2-в-1 с оптимальными характеристиками, также оснащенный бесшумной безвентиляторной системой охлаждения. Модель подойдет для учебы и семейного досуга и станет помощником для тех, кто ищет универсальное и доступное устройство для выполнения ежедневных задач.



Acer Switch 3

Switch 3 работает без подзарядки до 8 часов и комплектуется процессорами Intel Pentium или Celeron, обеспечивающими стабильно высокую производительность на протяжении всего дня. Сенсорный дисплей с диагональю 12,2 дюйма и 10 точками касания отличается высокой четкостью. Среди других особенностей — высокое разрешение (1920 x 1200 FHD) и широкий угол обзора (178 градусов) благодаря использованию технологии IPS.

Универсальная конструкция 2-в-1 со съемной клавиатурой

Acer Switch 5 и Acer Switch 3 комплектуются съемной клавиатурой, которая крепится с помощью магнитных фиксаторов. Switch 5 комплектуется клавиатурой со встроенной подсветкой. При толщине клавиатуры 5,85 мм ход клавиш составляет 1,4 мм, что позволяет быстро и без усилий набирать текст. Помимо прочего, клавиатура служит защитой для экрана и упрощает транспортировку ноутбука. Большой трекпад поддерживает жесты Windows 10, обеспечивая простую навигацию и мгновенный отклик, отметили в Acer.



Acer Switch 3 со съемной клавиатурой

Устойчивая U-образная подставка позволяет отрегулировать угол наклона до 165 градусов и фиксирует дисплей в нужном положении. Благодаря ее противоскользящему покрытию устройство не сдвигается, даже при работе с сенсорным экраном. Оба устройства поддерживают перо Acer Active Pen — инструмент для создания заметок, набросков и схематических рисунков с использованием всех возможностей технологии Windows Ink. Чтобы ввести данные в устройство, достаточно написать или начертить их пером на экране. Перо Acer Active Pen поддерживает 1024 уровня нажатия, а при его использовании активируется функция игнорирования случайных касаний ладонью.

«От наших пользователей мы слышим, что им нужны новые способы взаимодействия с их компьютерами, и мы предлагаем им такую возможность в Windows 10 Creators Update, — заявил Питер Хан (Peter Han), вице-президент по партнерским продуктам и решениям корпорации Microsoft. — Инновационное программное обеспечение не может существовать без соответствующего “железа”, и мы рады видеть, что новые устройства, такие как Acer Switch 5 и Switch 3, позволяют нам в полной мере раскрыть весь потенциал технологии Windows Ink».

Switch 5 и Switch 3 оснащены двумя веб-камерами, с помощью которых можно проводить видеоконференции, а также запечатлевать особые моменты на фото или видео. Фронтальная веб-камера на обоих устройствах поддерживает видеозапись в формате 720p Full HD.

Кроме того, Acer Switch 5 поддерживает док-станцию Acer USB Type-C Dock, которая превращает ноутбук в функциональное рабочее место. Компактная док-станция позволяет оптимально организовать рабочее пространство, поддерживает высокоскоростную передачу данных, а также упрощает подключение дополнительных дисплеев и периферийных устройств. Она оснащена всеми необходимыми портами: DisplayPort, HDMI, двумя портами USB 3.1 Type-C и тремя портами USB Type-A, а также аудиовходом для микрофона и аудиовыходом для наушников/динамиков.

Тонкие и легкие устройства с быстрым подключением

Switch 5 оснащается PCIe SSD-диском емкостью 256 или 512 ГБ и модулем LPDDR3 SDRAM на 8 ГБ. Switch 3 комплектуется памятью eMMC объемом 32, 64 или 128 ГБ и модулем LPDDR3 SDRAM4 на 4 ГБ. Кроме того, обе модели оснащены слотом MicroSDXC, полноразмерным портом USB 3.1 Type-A и портом USB 3.1 Type-C для быстрой передачи данных (до 5 Гбит/с), подключения периферийных устройств и подзарядки.

Вместе с клавиатурой размеры Acer Switch 5 не превышают 292,9 (Ш) x 201,8 (Г) x 15,95 (В) мм, а весит устройство 1,27 кг. Без клавиатуры планшет Switch 5 весит всего 0,92 кг, а его толщина составляет 9,6 мм. Модель Switch 3, в свою очередь, весит 1,25 кг при габаритах 295 (Ш) x 201 (Д) x 16.3 (В) мм. Толщина устройства без клавиатуры составляет 9,95 мм, а вес — 0,9 кг.

Цены и доступность

Модели Switch 5 и Switch 3 поступят в продажу в России в третьем квартале по ориентировочной цене от p59990 и p39990 соответственно.