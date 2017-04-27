Выручка Citrix Systems от продажи ПО как сервиса в первом квартале 2017 г. выросла на 24%

Компания Citrix Systems объявила финансовые результаты за первый квартал 2017 финансового года, который закончился 31 марта 2017 г. Выручка компании по итогам отчетного квартала составила $663 млн, что на 1% больше аналогичного показателя 2016 финансового года ($659 млн), сообщили CNews в компании Citrix.

Как было объявлено раннее, отделение и слияние бизнеса GoTo компании Citrix с компанией LogMeIn было завершено 31 января 2017 г. Соответственно, результаты работы, активы, пассивы и потоки наличности GoTo указаны как прекращенные операции для всех представленных периодов времени, уточнили в компании.

Результаты по системе GAAP

Чистая прибыль в первом квартале 2017 финансового года составила $70 млн, или $0,44 на 1 разводненную акцию, против $73 млн, или $0,47 на 1 разводненную акцию, в первом квартале 2016 финансового года. Чистая прибыль в первом квартале 2017 и 2016 финансовых годов включает расходы на реструктуризацию в размере $8 млн и $46 млн соответственно, в том числе расходы на отделение и закрытие объектов. Кроме того, чистая прибыль в первом квартале 2017 финансового года включает $46 млн расходов, относящихся к изменению ожиданий компании в отношении осуществимости определенных налоговых скидок по исследованиям и разработкам, которые должны были образоваться в результате отделения бизнеса GoTo и которые были частично скомпенсированы налоговой скидкой в размере $18 млн, связанной с введением обновления стандарта бухгалтерской отчетности (сентябрь 2016 г.) в первом квартале 2017 финансового года, указали в компании.

Результаты не по системе GAAP

Чистая прибыль не по системе GAAP в первом квартале 2017 финансового года составила $152 млн, или $0,97 на 1 разводненную акцию, против $155 млн, или $1 на 1 разводненную акцию, в первом квартале 2016 финансового года. Чистая прибыль не по системе GAAP в первом квартале 2017 и 2016 финансовых годов не включает расходы на компенсации, связанные с акциями, расходы на амортизацию приобретенных нематериальных активов, расходы на амортизацию скидки с задолженности, расходы на реструктуризацию, расходы на отделение и налоговый эффект, относящийся к этим расходам. Чистая прибыль не по системе GAAP в первом квартале 2017 финансового года также не включает расходы, относящиеся к изменению ожиданий компании в отношении осуществимости определенных налоговых скидок по исследованиям и разработкам, которые должны были образоваться в результате отделения бизнеса GoTo.

«Это был очередной успешный квартал для нашей глобальной команды, — прокомментировал итоги отчетного периода Кирилл Татаринов, главный исполнительный директор компании Citrix. — Движущая сила нашей облачной трансформации продолжает набирать обороты. Наши инновации и конкурентоспособное позиционирование в этом сегменте рынка уже начинают приносить свои плоды».

Обобщенные финансовые результаты

По результатам сравнения показателей за первый квартал 2017 финансового года и аналогичный период 2016 финансового года: выручка от продажи продуктов и лицензий уменьшилась на 5%; выручка от продажи программного обеспечения как сервисов увеличилась на 24%; выручка от обновления лицензий и сопровождения увеличилась на 2%; выручка от профессиональных сервисов, включающих консультации, обучение по продуктам и сертификацию, уменьшилась на 9%; чистая выручка в странах Южной и Северной Америки увеличилась на 1%, уменьшилась в регионе EMEA на 2% и увеличилась в Тихоокеанском регионе на 10%; отложенная выручка составила $1,7 млрд по состоянию на 31 марта 2017 г. против $1,5 млрд по состоянию на 31 марта 2016 г., что означает увеличение на 11%; потоки наличности от операционной деятельности составили $292 млн в первом квартале 2017 финансового года против $307 млн в первом квартале 2016 финансового года.

В первом квартале 2017 финансового года валовая прибыль по системе GAAP составила 85%, а не по системе GAAP — 87% (за исключением эффекта амортизации приобретенных нематериальных активов, относящихся к продуктам, и расходов на компенсацию, связанных с акциями). Операционная прибыль по системе GAAP составила 19%, не по системе GAAP — 28% (за исключением эффекта расходов на компенсацию, связанных с акциями, амортизации приобретенных нематериальных активов, расходов на разделение, связанных с ранее объявленным преобразованием GoTo в самостоятельную компанию, и расходов, связанных с программами реструктуризации).

Всего за отчетный период компания выкупила 7,1 млн своих акций по средней цене $78,55 за одну ценную бумагу.

Прогнозы на второй квартал и весь 2017 год

Согласно ожиданиям руководства Citrix, по итогам второго квартала 2017 финансового года, который заканчивается 30 июня 2017 г., чистая выручка составит от $685 млн до $695 млн, разводненная прибыль на акцию — от $0,70 до $0,74 по GAAP и от $0,97 до $1 не по GAAP.

В свою очередь, по прогнозам компании на весь 2017 финансовый год, чистая выручка составит от $2,81 млрд до $2,84 млрд, разводненная прибыль на акцию — от от $3,02 до $3,21 по GAAP и от $4,60 до $4,65 не по GAAP.