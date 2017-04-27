Типография «Студия визуальных решений» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Press с опцией печати на длинном формате. Благодаря новому оборудованию компания смогла расширить диапазон доступных материалов, повысить производительность и качество продукции, сообщили CNews в компании Xerox. Установку выполнил партнёр Xerox — компания «Сибирская Сервис Служба».

Типография «Студия визуальных решений» специализируется на цифровой печати фотокниг и фотоальбомов, а также других востребованных видов полиграфической продукции, включая визитные карточки, плакаты, брошюры, книги, открытки, сертификаты и календари. Компания нуждалась в замене устаревшей печатной машины, которая по причине износа часто простаивала и требовала дорогостоящего технического обслуживания. Кроме того, старое оборудование не позволяло типографии печатать фотокниги с необходимым для этого уровнем качества.

«Студия визуальных решений» сделала выбор в пользу полноцветной ЦПМ Xerox Versant 80 Press. По отзыву заказчика, эта машина привлекла типографию стабильно высоким качеством крупнотиражной печати, необходимым для производства фотокниг. Машина была установлена в комплексе с двухлотковым модулем подачи бумаги и опцией печати на формате до 330х660 мм, которая требовалась компании для изготовления обложек и суперобложек.

Xerox Versant 80 Press печатает со скоростью до 80 страниц в минуту и поддерживает материалы плотностью до 350 г/м2, в том числе картон, пластик, дизайнерскую, фактурную и синтетическую бумагу. Машина точно воспроизводит тональные переходы, мелкие детали и другие сложные элементы оформления фотокниг благодаря технологии Ultra HD, разрешению печати 2400x2400 dpi и разрешению растрирования 1200x1200 dpi с глубиной цвета 10 бит.

Кроме того, повысить качество печати фотокниг позволяет пакет инструментов Simple Image Quality Adjustment (SIQA), который автоматизирует настройку сведения лица с оборотом и обеспечивает равномерность воспроизведения заливки по листу. Также эта система помогает управлять токами переноса, что ускоряет настройку при печати на сложных материалах, отметили в Xerox.

По оценкам «Студии визуальных решений», в результате установки Xerox Versant 80 Press в типографии снизилась стоимость отпечатка и была решена проблема простоев оборудования, что позволило значительно увеличить производительность работы. Кроме того, повысилось качество продукции и расширился спектр материалов, доступных для запечатывания.

«Печать фотокниг — одно из приоритетных направлений нашего бизнеса, и теперь, благодаря возможностям Xerox Versant 80 Press, мы смогли вывести производство этого вида продукции на качественно новый уровень, — заявил Станислав Бессонов, руководитель компании «Студия визуальных решений». — Более того, в результате этой установки мы повысили скорость выполнения заказов и расширили ассортимент. Всё это заложило хорошую основу для укрепления наших позиций на рынке».

«Xerox Versant 80 Press — производительная и экономичная машина. Мы рады, что она помогла типографии "Студия визуальных решений" устранить узкие места в производственных процессах и повысить качество предложения, — отметил Алексей Миронов, заместитель директора компании «Сибирская Сервис Служба». — Надеемся, что этот проект положит начало успешному и продолжительному сотрудничеству наших компаний».