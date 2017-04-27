Startpack перезапустила приложение для быстрого доступа к веб-сервисам

Startpack, резидент ИТ-кластера Фонда «Сколково» и создатель одноименной системы поиска сервисов для бизнеса, объявила о перезапуске приложения Launcher. Firework от Startpack — новая программа для персональных компьютеров, которая упрощает работу с веб-сервисами.

Firework стал наследником Startpack Launcher. Он подходит активным пользователям веб-приложений: менеджерам, предпринимателям, аналитикам, программистам, фрилансерам, дизайнерам.

Принцип действия напоминает работу кнопки «Пуск»: можно запускать веб-приложения по кнопкам на панели задач, словно это программы для компьютера.

Как выяснили специалисты компании, открывая множество вкладок, пользователю приходится запоминать их расположение, долго искать нужный сайт, либо вновь открывать его. Это отнимает время и внимание. Подход Firework значительно удобнее стандартных элементов браузера при работе с сервисами, чьи сайты нужно постоянно держать открытыми. Приложение заменяет закреплённые вкладки, закладки и стартовый экран браузера. Пользователь не потеряет рабочие сервисы, сможет держать их открытыми, закреплять на панели задач и синхронизировать набор сайтов между несколькими компьютерами.

Ранее компания представила Google App Launcher, для запуска приложений из магазина Chrome, но проект закрыли. Firework отличается неограниченным выбором (добавить можно любой сайт) и независимостью от экосистем: в программе отлично соседствуют сервисы конкурентов, от Google, Microsoft, Яндекс и любой другой команды.

Алексей Фёдоров, директор Startpack, отметил: «Сегодня модно объединять сервисы в „облачные маркеты“, но они сталкиваются с ограничением ассортимента и отсутствием используемых сервисов „под рукой“. Пользователи ежедневно пробуют новые сервисы, но ни один такой маркет не расширяет ассортимент столь же быстро. И пользователям удобно использовать сервисы прямо с рабочего стола, быстро переключаться между ними. Изучив эти проблемы, мы создали Startpack Launcher, а возродить проект побудили настойчивые просьбы пользователей продолжать развитие».

В Startpack уверены, что интерфейсы, которые повышают продуктивность и сберегают внимание пользователя, начинают играть более важную роль. Руководителям и интернет-предпринимателям при работе с большими объемами информации всё чаще нужны подобные продукты. По планам компании, Firework от Startpack займёт востребованную нишу приложений для эффективной работы с широким набором веб-сервисов.

Антон Пронин, руководитель направления «Облачные технологии и сервисы» ИТ-кластера Фонда «Сколково», сказал: «Облачные технологии и сервисы активно используются в России уже более 7 лет. За это время они стали более доступны пользователям, заменили многие традиционные on-site технологии для организаций. Облачные сервисы активно используются как юридическими, так и физическими лицами. Растущая динамика использования облачных сервисов диктует требования к эргономичности и доступности этих продуктов для конечного потребителя. Резидент Сколково, компания Startpack активно работает в области упрощения поиска и доступности облачных сервисов для бизнеса. Вполне возможно, что в будущем, вместо традиционного «рабочего стола» операционной системы, будет более удобно использовать «облачный рабочий стол» для запуска различных приложений с единого Firework от Startpack».

Компания Startpack — российский разработчик сервисов, упрощающих работу с облачными бизнес-приложениями. Приоритет компании: разработка решений, повышающих производительность бизнеса и деловых людей. Компания базируется в Казани и является резидентом кластера информационных технологий Фонда «Сколково» и резидентом казанского технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк». В 2013 г. Startpack вошла в список 25 самых перспективных и инновационных российских компаний по версии Russian Tech Tour.