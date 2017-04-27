Redmadrobot разработал для Росевробанка приложение для Android и iOS

Компания Redmadrobot разработала для Росевробанка мобильное приложение для платформ Android и iOS. С помощью приложения клиенты Росевробанка смогут совершать через смартфон основные банковские операции: авторизоваться в личном кабинете, контролировать операции по счету, быстро переводить деньги и оплачивать услуги или погашать задолженности и счета, сообщили CNews в Redmadrobot.

От начала работ и до релиза первой версии приложения прошло меньше полугода. При этом первый релиз включает полный «джентльменский набор» современного мобильного банка, а также ряд особенностей, рассказали в компании.

Для удобства в приложении можно оформить подписку на выставленные счета и получать уведомления. Например, о штрафах из ГИБДД или счетах на оплату коммунальных услуг.

Также можно настроить автоплатежи на регулярные операции, задав параметры оплаты. Например, чтобы оплачивать все штрафы, сумма которых не превышает 1000 руб.

«Процент клиентов, выбирающих для себя мобильные приложения, стремительно растет, и мы активно развиваем приложения как для iOS, так и для Android, — отметил Артем Гребнев, директор управления по работе с розничным бизнесом Росевробанка. — Надеюсь, те, кому нужно быстро проводить платежи, по достоинству оценят удобство нового мобильного банка».

Функциональность приложения включает: авторизацию с помощью PIN-кода и touch id; предоставление информации о расположении банкоматов и отделений с указанием времени работы; перевод денежных средств между счетами и картами, открытыми в Росевробанке; перевод денежных средств по номеру карты; погашение кредитов, пополнение вкладов и снятие средств с вкладов, открытых в Росевробанке; проведение оплаты услуг мобильных операторов, интернет-провайдеров, коммунальных услуг и т.д., включая возможность настроить автоплатежи; предоставление шаблонов оплаты услуг; система автоплатежей по номеру карты; возможность уплаты налогов, переводы в бюджетные организации; подписка на выставленные счета с возможностью автоплатежей; пополнение банковской карты Росевробанка с карт других банков; просмотр информации об остатках на счетах; получение информации о курсах валют; выписка по картам; история операций в мобильном банке.

В неавторизованной зоне приложения доступна информация о ближайших отделениях и банкоматах банка с указанием времени работы.

Приложение разработано для платформ Android и iOS и уже доступно для скачивания в магазинах Google Play и App Store.