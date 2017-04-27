Promobot будет экскурсоводом в Музее современной истории России

Робот Promobot v3 будет работать в Музее современной истории России. Сейчас он адаптируется к новой профессии и уже скоро будет проводить полноценные экскурсии для посетителей, сообщили CNews в компании Promobot.

В частности, робот сможет рассказывать об экспонатах, отвечать на вопросы посетителей, транслировать фото- и видеоматериалы. Представители музея ожидают, что Promobot решит проблему нехватки квалифицированных экскурсоводов, качества сервиса и экскурсий, а также повысит поток посетителей.

«Официально презентовать Promobot в качестве нашего сотрудника мы планируем в середине мая, сейчас идут пусконаладочные работы. Сначала мы думали о роботе как об экспонате, но разработчики посоветовали сделать его более функциональным. Для музея это очень инновационное решение — не просто роботизированная говорящая голова, а полноценный экскурсовод с возможностью интерактива. Безусловно, мы ожидаем повышения интереса к музею благодаря Promobot, особенно со стороны детей», — пояснил Евгений Вечорек, начальник отдела информационных технологий Музея современной истории России.



Promobot v3 в Музее современной истории России

«Promobot v3 может общаться с несколькими людьми одновременно и самостоятельно подбирать релевантные ответы на вопросы, используя разработанный компанией cognitive engine. Также робот третьей версии научился более активно двигать корпусом и жестикулировать», — отметил Алексей Южаков, председатель совета директоров Promobot.