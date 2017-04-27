Orange предоставила российским пользователям Skype for Business Online возможность звонить на городские номера

Orange Business Services объявила о запуске первого в России полностью управляемого сервиса телефонии, реализованного в партнерстве с компанией Audiocodes, для организаций, переводящих унифицированные коммуникации в облако Office 365. Как рассказали CNews в компании, теперь корпоративные пользователи пакета Microsoft Office 365 E5, работающие с коммуникационной платформой Skype for Business Online, могут совершать звонки не только другим абонентам Skype, но и в телефонную сеть общего пользования в полном соответствии с существующим законодательством РФ.

Microsoft Office 365 активно используется компаниями по всему миру, так как предоставляет доступ к самым актуальным офисным продуктам Microsoft по подписке. Выбравшие тариф Е5 также получают доступ к платформе телефонии и унифицированных коммуникаций Skype for Business Online, которая позволяет сотрудникам общаться друг с другом, устраивать конференции и передавать файлы на любом устройстве. Тем не менее, в связи законодательными ограничениями, сервис телефонии не может быть предоставлен без физического подключения абонента к сети, что не позволяет пользователям Skype for Business Online совершать звонки на городские телефонные номера.

Компетенции системного интегратора и статус оператора связи фиксированной телефонии позволяют Orange самостоятельно провести инсталляцию решения и обеспечить надежное подключение к сети и терминацию звонков в городе присутствия заказчика, а также предоставить единую точку поддержки для всего решения.

«Переход на использование облачных сервисов позволяет организациям значительно сократить свои расходы. Skype for Business Online является одним из самых популярных средств корпоративных коммуникаций, часть возможностей которого, увы, по умолчанию недоступна из-за законодательных ограничений РФ. Созданное нами решение позволяет дополнительно расширить функционал приложения, повысить удобство делового общения, в конечном итоге, сократить время принятия оперативных решений. Для создания подобных комплексных решений в разных странах, мы используем опыт наших партнеров – лидеров отрасли, таких как Microsoft, AudioCodes, Sonus, Workstream People и другие», – сказала Елена Краюшкина, директор департамента бизнес услуг и инноваций Orange Business Services Россия и СНГ.

«Совместное решение Orange Business Services и AudioCodes на базе Office 365 – еще один пример тесного и эффективного взаимодействия Microsoft с партнерами. Сервисы Office 365 позволяют организовать эффективную командную работу сотрудников практически из любого места и с любого устройства. Данное решение дополняет сервисы Office 365, позволяя развернуть максимально функциональную систему облачных коммуникаций на базе Skype для бизнеса Online с минимальными затратами на внедрение и поддержку», – отметил Олег Коверзнев, руководитель отдела по продвижению информационных офисных систем Microsoft в России.