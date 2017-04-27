OFD.RU, «Старрус» и CloudPayments запускают решение под ключ для интернет-магазинов

Оператор фискальных данных OFD.RU, производитель онлайн-касс компания «Старрус» и платежный сервис CloudPayments объявили о запуске комплексного решения CloudKassir под ключ по онлайн-фискализации для e-commerce, полностью соответствующее требованиям закона 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники…». Теперь любой интернет-магазин может начать пользоваться онлайн-кассами c уже установленными фискальными накопителями и подключением к оператору фискальных данных OFD.RU, передавая данные о продажах в ФНС в режиме реального времени, как требует закон. Комплексное решение также включает в себя автоматическое формирование чеков прихода и возврата в момент проведения расчета платежными картами в интернете, отправку электронных чеков покупателям, полный отчет по операциям в личном кабинете.

Предлагаемые онлайн-кассы, производителем которых является компания «Старрус», будут установлены в охраняемом высокотехнологичном дата-центре с круглосуточным подключением к электричеству, интернету и обслуживанием, в которое входит мониторинг технического состояния касс, своевременная замена фискальных накопителей, специальное программное обеспечение, обеспечивающее открытие и закрытие смен по расписанию, хранение чеков в «облаке» и постановку их в очередь при большой нагрузке с последующей гарантированной отправкой покупателям и в ФНС.

Стоимость услуг по онлайн-фискализации и сопровождению состоит из стоимости аренды онлайн-кассы в дата-центре с бесперебойным электричеством и интернетом — 3000 рублей в месяц, фискального накопителя — 6300 рублей в год и услуг оператора фискальных данных — 3000 рублей в год для одной кассы.

Компании OFD.RU, «Старрус» и CloudPayments предлагают воспользоваться решением CloudKassir по специальным условиям: в случае подключения до 1 июня 2017 года любой интернет-магазин получит скидку 30% от годовой стоимости обслуживания. Если интернет-магазин, помимо CloudKassir дополнительно подключит интернет-эквайринг от CloudPayments, скидка на услугу по онлайн-фискализации составит 50%.

«Изменения в законе 54-ФЗ отменили использование бумажных чеков в интернете, заменив их электронными чеками. Это упорядочивает работу интернет-магазинов с кассовой техникой, выводит из «серой» зоны регулирования 54-ФЗ. Мы рады совместно с нашими партнерами первыми на рынке предложить простое и удобное решение для e-commerce любого масштаба и помочь этому активно растущему сегменту торговли успеть перейти на новую технологию без больших временных затрат и технических сложностей», – отметил директор OFD.RU Николай Жмуренко.

«СloudKassir позволяет любому интернет-магазину без «головной боли» и проблем перейти на онлайн-кассы, выполнив все требования закона 54-ФЗ. Бизнесу не нужно задумываться о выборе модели кассы и покупать ее за высокую цену, решать задачу с поиском места для ее установки, где всегда было бы электричество, интернет и гарантия бесперебойной работы кассы 24/7, контролировать, сколько памяти осталось на фискальном накопителе, заранее планировать его закупку и замену, а также подключать кассу к платежному сервису. Надеемся, что наше совместное решение будет по достоинству оценено на рынке электронной коммерции», – сказал Константин Ян, сооснователь и технический директор CloudPayments.

«Производство касс работает на полную мощность, стараясь своевременно обеспечить продукцией наших клиентов и партнеров, однако, во избежание форс-мажорных ситуаций, мы рекомендуем заблаговременно настроить работу онлайн-касс до вступления в силу обязательного требования закона перейти на онлайн-фискализацию с 1 июля 2017 года. Работа с нами - это «работа в одно окно», что особенно актуально и удобно с учетом отведенных законом сроков. Мы совместно с нашими надежными партнерами полностью решаем задачи клиента, предоставляя возможность интернет-магазинам полностью сконцентрироваться на развитии и процветании своего бизнеса», – отметил Никанор Стариков, генеральный директор «Старрус».