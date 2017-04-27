«Мегафон» стал мобильным оператором «Акадо Телеком»

«Мегафон» объявил о том, что стал мобильным оператором «Комкора» (торговая марка «Акадо Телеком»), одного из ведущих операторов связи Москвы и Московской области. В рамках договора к сети «Мегафона» подключены 973 корпоративных номера сотрудников «Акадо Телеком», предоставляется услуга FMC (экспресс-набор для связи между сотрудниками посредством набора коротких номеров), реализуется программа «Наши Люди» для 350 номеров (данная опция дает возможность сотрудникам и членам их семей пользоваться услугами связи по корпоративным тарифам).

«Высокое качество связи, надежные технологии и, самое главное, профессиональное понимание задач друг друга, предопределило сотрудничество нашей компании и «Акадо Телеком», - сказала Светлана Сысоева, директор по развитию корпоративного бизнеса Столичного филиала «Мегафона». – Наши услуги дают возможность оптимизировать бизнес-процессы, сделать их максимально эффективными. После подключения услуги экспресс-набора значительно сократилось время дозвона сотрудникам, удобнее стал процесс взаимодействия офиса и монтажных бригад».

Для корпоративных клиентов «Мегафон» предлагает весь комплекс услуг от аренды каналов связи и организации VPN-сетей до голосовой мобильной связи и специальных программ для членов семей сотрудников.

«Мегафон» использует в своей работе передовые технологии, которые гарантируют качество мобильной связи и ее надежность. Высокий уровень сервиса, клиентские программы и широкие возможности, предоставляемые абонентам при подключении к сети «Мегафон», делают услуги этой компании еще более привлекательными. Уверен, наши сотрудники по достоинству оценят все преимущества мобильной связи «Мегафон», - отметил директор по работе с регионами и операторами связи «Акадо Телеком» Михаил Амарян.