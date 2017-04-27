Kaspi Bank внедрил «Кредитный конвейер» на базе IBM BPM

Компания «Техносерв Консалтинг» внедрила решение «Кредитный конвейер» на базе IBM BPM в Kaspi Bank — розничном банке Казахстана с более чем 4 млн клиентов, сеть продаж которого насчитывает 4,5 тыс. платежных киосков. Основной целью внедрения стало создание единой гибкой платформы управления ключевыми бизнес-процессами банка, сообщили CNews в «Техносерв Консалтинге».

В части процессов оформления банковских продуктов был также реализован единый пользовательский интерфейс, который максимально приближен у сотрудников и клиентов для одинакового восприятия процесса. Во внедренной BPM-системе работают около 6 тыс. специалистов.

Одной из основных задач первого этапа проекта была оптимизация и перевод на новую платформу процесса оформления кредита на товар. Покупка товара происходит через «Kaspi Магазин» — маркетплейс, на котором клиент может посмотреть цены на интересующие товары от разных поставщиков, немедленно получить предложение банка и оформить заказ. Таким образом Kaspi предлагает своим клиентам сервис, который выходит по своей потребительской ценности за рамки традиционных банковских услуг, так как позволяет выбрать оптимальную рыночную цену и поставщика для совершения покупки.

«“Kaspi Магазин” — это крупная интернет-площадка торговли электроникой в Казахстане. Поэтому целью первого этапа проекта являлась автоматизация процессов кредитования и сокращение времени обслуживания клиентов “Kaspi Магазина”, которым требуется подписание документов на кредит. Цель первого этапа достигнута и даже перевыполнена, так как ключевой показатель скорости превзошел ожидания. Проект играет важную роль для банка, так как внедрение не ограничивается запуском одного бизнес-процесса: в планах — перевод на BPM-платформу всех операций клиентского обслуживания», — рассказала Динара Кадырбаева, управляющий проектами Kaspi.

Платформа IBM BPM была выбрана ввиду наличия опыта внедрения подобных проектов, понятного подхода к разработке и широкого функционала как стандартных средств, так и непосредственно возможностей кастомизации. В банке существует корпоративная шина данных, через которую реализована интеграция с различными сервисами: рисковый, продуктовый, мидл-офис (в общей сложности — более чем с 20 сервисов).

Перед выбором интегратора банк провел конкурс пилотных проектов. За две недели специалисты «Техносерв Консалтинг» выполнили разработку небольшого базового процесса, которая ежедневно демонстрировалась заказчику.

На проекте была применена методология Agile, которая позволила получить оптимальный результат, значительно отличающийся от первоначального представления банка своих потребностей. Только уход от общепринятой каскадной модели и планирование всего проекта на предварительной стадии с формированием требований позволили по ходу проекта вносить порой значительные изменения, которые и обеспечили успех проекта, подчеркнули в «Техносерв Консалтинге».

«На текущий момент система запущена в промышленную эксплуатацию, и планы по развитию проекта расписаны до первого квартала 2018 года. Выбранная BPM-платформа стала приоритетной частью ИТ-ландшафта, играющей важную роль в поддержке цифровой стратегии Kaspi. Отдельно хочется отметить ценность слаженного коллектива, который сформировался в рамках совместной реализации проекта и позволил применить гибкий подход к управлению проектом», — отметил Антон Спирин, директор по развитию «Техносерв Консалтинг».