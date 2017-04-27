Fujitsu представила систему Primeflex с поддержкой Storage Spaces Direct

Fujitsu объявила о расширении портфеля интегрированных систем Primeflex и выпуске новой модели Primeflex с поддержкой технологии Storage Spaces Direct. Как рассказали CNews в компании, система призвана помочь компаниям снизить избыточную сложность и исключить возможные риски при развертывании в центрах обработки данных высокопроизводительных гиперконвергентных инфраструктур на базе ОС Microsoft. Созданная на основе проверенных конфигураций виртуальной инфраструктуры, включающих в себя серверы, СХД и сетевые компоненты, система Fujitsu Primeflex способна удовлетворить постоянно изменяющиеся потребности бизнеса и снизить расходы на ИТ.

Семейство продуктов Primeflex компании Fujitsu предлагает один из самых больших в отрасли наборов предварительно сконфигурированных и протестированных систем для корпоративных центров обработки данных. В новой модели реализована технология Storage Spaces Direct и операционная система Microsoft Windows Server 2016. Это позволяет использовать локальные жесткие диски серверов для создания программно-определяемых СХД с высоким уровнем доступности и масштабируемости, которые значительно дешевле традиционных массивов SAN и NAS. Таким образом, Fujitsu Primeflex представляет собой идеальное решение для оперативного внедрения перспективных ИТ-инфраструктур, снижения рисков при первоначальной настройке, уменьшения стоимости владения и сокращения времени развертывания гиперконвергентных ИТ-сред.

Одной из первых компаний, которая смогла воспользоваться всеми преимуществами интегрированной системы Primeflex с поддержкой технологии Storage Spaces Direct, стала компания Make IT, которая занимается предоставлением ИТ-сервисов в Швеции. Адам Лантц (Adam Lantz), коммерческий директор компании Make IT, сказал: «Система Primeflex обеспечивает высокую производительность и снижает расходы по нескольким параметрам – хранение данных, занимаемое пространство, энергоснабжение и охлаждение ЦОДа. Гибкая архитектура Primeflex позволяет нам удовлетворять потребности компаний любого масштаба, что дает возможность защитить инвестиции в будущем».

Оливье де Ла Шапель (Olivier de La Chapelle), руководитель направления решений Fujitsu для ЦОД в регионе EMEIA, сказал: «Технология виртуализации центров обработки данных представляет собой уникальное решение, которое позволяет увеличить эффективность, производительность, доступность и гибкость ИТ-инфраструктур. Компании постепенно переходят на цифровые бизнес-процессы, и внедрение гиперконвергентных инфраструктур станет следующим шагом вперед. Гиперконвергентные решения отличаются высокой отказоустойчивостью и динамичностью, поэтому компании смогут легко адаптировать свои информационные ресурсы в соответствии с изменяющимися потребностями бизнеса. При этом с точки зрения экономии средств не целесообразно самостоятельно создавать основу для гиперконвергентной инфраструктуры, т.к. это связано с большими временными расходами и требует специальных навыков. Для того чтобы помочь компаниям легко и просто перейти на новые технологии, Fujitsu и Microsoft совместно разработали надежную и интегрированную платформу».

Высокая скорость работы является одним из ключевых преимуществ новой интегрированной системы Primeflex. Она обеспечивает беспрецедентно быстрое время отклика (менее тысячной доли секунды), благодаря эффективному с точки зрения ресурсов дизайну, высокоскоростной флэш-СХД и сетевой технологии с высокой пропускной способностью и низкой задержкой. Конфигурации новой системы начинаются с 2 серверов и гибко масштабируются до 16 машин с поддержкой до 800 виртуальных серверов или рабочих мест. Кроме того, новинка предлагает расширенные возможности для автоматизации, помогая компания сэкономить время и деньги во время технического обслуживания оборудования. Именно по этим причинам интегрированная система Primeflex с поддержкой технологии Storage Spaces Direct является идеальным решением для компаний с ограниченной ИТ-поддержкой, включая компании малого и среднего бизнеса и компании с удаленными офисами и подразделениями.

Интегрированные системы Primeflex с поддержкой технологии Storage Spaces Direct можно будет приобрести в регионе EMEIA с мая 2017 года непосредственно у компании Fujitsu или ее партнеров. Стоимость зависит от конфигурации и страны.

Fujitsu предлагает систему Primeflex с поддержкой технологии Storage Spaces Direct в виде универсального решения, включающего в себя все необходимое аппаратное и программное обеспечение и профессиональную поддержку. Вычислительная инфраструктура и инфраструктура хранения данных используют преимущества высокой производительность и эффективности серверов PRIMERGY x86 в сочетании с программно-определяемым сервером и технологией хранения данных, интегрированной в ОС Microsoft Windows Server 2016. Новое решение, разработанное на основе большого опыта Fujitsu в области гиперконвергентных инфраструктур Microsoft, объединяет существующие интегрированные системы Primeflex для сред Microsoft, включая «готовый кластер» Primeflex Cluster-in-a-box, который основан на базе программно-определяемой технологии хранения данных, впервые представленной в ОС Windows Server 2012.