Dell EMC расширила портфель решений для хранения и защиты данных

Dell EMC представила портфель решений в области резервного копирования и восстановления данных Dell EMC Data Domain, куда входят системы хранения с функцией дедупликации, программное обеспечение и операционная система.

Системы хранения данных Dell EMC Data Domain предоставляют революционные возможности резервного копирования на диски, архивирования и аварийного восстановления благодаря высокоскоростной дедупликации «на лету». Теперь эти инновации продолжает новое поколение систем Data Domain с флэш-дисками для средних и крупных предприятий. За счет консолидации данных резервного копирования и архивирования в системе Data Domain можно снизить требования к емкости системы хранения в 10-30 раз. Таким образом, хранение данных на основной площадке становится экономичным и достигается эффективное использование ресурсов сети при репликации на площадки аварийного восстановления.

Программное обеспечение Data Domain расширяет преимущества систем Data Domain. Передовые программные компоненты позволяют организациям эффективно использовать улучшенную интеграцию с приложениями резервного копирования и корпоративными приложениями, простое и экономичное распределение данных по уровням публичного, частного или гибридного облака для длительного хранения, а также репликацию с эффективным применением сетевых ресурсов.

Линейка программных решений Dell EMC Data Domain включает несколько ключевых компонентов.

ПО DD BOOST. Обеспечивает углубленную интеграцию с приложениями для резервного копирования, а также корпоративными приложениями. Подключаемый модуль файловой системы DD Boost предусмотрен для любых рабочих нагрузок. Решение ускоряет резервное копирование на 50%. Благодаря Data Domain Boost для корпоративных приложений администраторы приложений теперь могут самостоятельно выполнять резервное копирование данных в облако для длительного хранения, используя при этом интерфейс привычного приложения или интерфейс командной строки. Реализована поддержка Oracle, SQL, SAP, SAP HANA, IBM DB2.

ПО DD CLOUD TIER. Оснащенное встроенными средствами распределения дедуплицированных данных по уровням, данное решение обеспечивает простое и эффективное длительное хранение данных в публичном, частном или гибридном облаке.

ПО DD REPLICATOR обеспечивает репликацию с 540 удаленных площадок в единую систему. Снижает требования к полосе пропускания до 99%.

ПО DD EXTENDED RETENTION. Обеспечивает экономичное длительное хранение данных резервного копирования

ПО DD CLOUD TIER обеспечивает встроенную поддержку многоуровневого хранения данных в публичном, частном или гибридном облаке для длительного хранения. Позволяет предприятиям воспользоваться преимуществами облака при одновременном снижении общей совокупной стоимости владения.

Для работы Data Domain Cloud Tier не требуется облачный шлюз или виртуальное устройство, чтобы переносить дедуплицированные данные напрямую в публичное, частное или гибридное облако. В облачном объектном хранилище хранятся дедуплицированные данные, а к ним добавляются только уникальные данные, что дополнительно снижает совокупную стоимость владения для этого решения.

Data Domain Cloud Tier поддерживает облачные сервисы многоуровневого хранения (включая Virtustream Storage Cloud, Dell EMC ECS для локального объектного хранения и сторонние публичные облачные сервисы) и использует DD Encryption и DD Retention Lock для обеспечения защиты данных в облаке.

Операционная система Data Domain (DD OS) — это «мозг» систем хранения Dell EMC Data Domain. Это оперативная, безопасная и надежная система, которая позволяет платформам Data Domain обеспечить масштабируемую и эффективную защиту данных с поддержкой облака для приложений резервного копирования, архивирования и аварийного восстановления.

С Data Domain OS системы Data Domain демонстрируют лучшие в отрасли показатели скорости и эффективности, обеспечивая пропускную способность до 68 Тбайт/ч. Это позволяет делать больше резервных копий за меньшее время и уменьшает окна резервного копирования. DD OS использует дедупликацию данных переменной длины, что сокращает требования к дисковому пространству и гарантирует сохранение на диск уже дедуплицированных данных. Это сокращает требования к хранилищу резервных копий и архивов в среднем в 10-30 раз, что позволяет использовать диск в качестве экономичной альтернативы ленте. Этот показатель становится еще больше — в 38 раз — при использовании пакетов семейства Dell EMC Data Protection Suite для резервного копирования данных в Data Domain. Данные на диске доступны в сети и на основной площадке в течение более длительных периодов хранения, а быстрота и надежность восстановления и извлечения данных значительно повышается. За счет этого Data Domain может защищать до 50 Пбайт логической емкости в одной системе. А благодаря поддержке Data Domain Cloud Tier система Data Domain может размещать 100 Пбайт дедуплицированных данных на уровне облака для длительного хранения. Тот объем ресурсов, которого раньше хватало лишь на пару дней временного хранения переносимых данных, благодаря дедупликации обеспечивает долгие месяцы длительного хранения на дисках.

Все решения Dell EMC Data Domain можно приобрести через официальных партнеров компании.