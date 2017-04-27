Burns Offroad представила мобильное приложение для любителей бездорожья

Burns Offroad представила одноименное приложение для ОС Android, созданное специально для любителей бездорожья. Новый онлайновый сервис позволит составлять маршруты, собирать компании, обмениваться фотографиями и путешествиями всем любителям квадроциклов, джипов, багги и прочей техники для активного отдыха.

В России насчитывается около 1,5 млн владельцев разной внедорожной техники - багги, квадроциклов, enduro, машин класса 4x4 и cнегоходов. И только 30% из них активно катается – остальные по разным причинам закинули технику в гараж.

«Основные сложности, с которыми сталкиваются любители покатушек – пока что их крайне неудобно организовывать. Новые маршруты планируются долго, плюс у многих просто нет компании для того, чтобы кататься регулярно», - отметил Кевин, один из создателей проекта, фанат поездок по бездорожью с семилетним стажем. Создать приложение его вдохновила мечта объединить в одну компанию разрозненные сообщества любителей покатушек.

На разработку приложения ушло полтора года. У Burns Offroad амбициозные планы – до конца года приложение намерено захватить 80% рынка России. А уже в июне - запуститься в Канаде, странах Скандинавии, Казахстане и Кавказе.

В последний четверг мая в приложении появится основная функция – «WayPoints». Она позволит создавать свой собственный путеводитель. Например, можно записать свой трек при езде по лесу, останавливаться и фотографировать окрестности, писать комментарии к местности. Эта точка будет автоматически фиксироваться на треке. При желании, эту информацию можно будет сделать открытой.

Burns Offroad - бесплатный сервис. Сейчас он доступен в онлайне и для пользователей Android. Приложение для iOs появится в Appstore в конце апреля. К концу года создатели проекта рассчитывают привлечь 100 тысяч пользователей.