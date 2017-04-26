Сверхмощные светильники «Росэлектроники» испытают на объектах нефтедобычи

«Газпромнефть-Восток» (Томск) объявила о планах проведения эксплуатационных испытаний уличных светильников мощностью 500 Вт, разработанных «Росэлектроникой» (госкорпорация Ростех). Светильники такой мощности предназначены для освещения специальных и крупных площадей, таких как складские помещения, самолетные ангары, судовые верфи, сборочные самолетостроительные помещения и другие площади с высотой потолков выше 20 метров.

Световой поток изделия составляет 55 тысяч лм. Для сравнения – световой поток лампы накаливания мощностью 100 Вт составляет 1200 лм. Корпус светильника изготовлен методом экструзии (метод получения изделий путём продавливания вязкого материала через формующее отверстие), его оригинальная форма предотвращает налипание снега, оседание пыли, что обеспечивает стабильный коэффициент теплопередачи.

Ожидается, что испытания, которые пройдут на объекте заказчика «Кустовая площадка №1 Южно-Табаганского месторождения», завершатся в августе текущего года.

Светильники разработаны НИИ полупроводниковых приборов (НИИПП, Томск, входит в холдинг «Росэлектроника») на основе ранее созданной серии осветительного оборудования SLED STREET с диапазонами мощности 40-150 Вт и световым потоком 4-15 тыс. лм. Серия разработана на базе светодиодов собственного производства НИИПП со световыми потоками 120-140 лм. Единый для всей серии корпус демонстрирует уникальное соотношение светового потока и массогабаритных показателей.

В изделиях различной мощности в рамках серии SLED STREET световой поток формируется различными способами. Так в светильниках мощностью 40-100 Вт задействованы отражатели из многослойного алюминия, аналогичного материалам, используемым в современных автомобилях при формировании головного света. При этом коэффициент отражения — 98,5%. Конструкции светового модуля светильников позволяет обеспечить равномерное освещение при расположении опор освещения с интервалом более 30 метров.

Световой поток светильников большей мощности — 150 Вт и 500 Вт с широкой диаграммой — формируется за счет применения в качестве излучателей светодиодов с направленной диаграммой. При этом разработана модель устройства 500 Вт с узкой 40° диаграммой, формируемой с помощью отражателей.

Ранее сообщалось, что в настоящее время уполномоченный оператор ГК «Автодор» проводит эксплуатационные испытания светодиодных светильников серии SLED STREET мощностью 150 Вт на участке федеральной трассы М4 Дон. Планируется, что испытания завершатся в июне текущего года.