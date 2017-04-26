Сеть магазинов «Санги Стиль» продлила контракт с Maykor на обслуживание кассовой техники

Компания Maykor, общероссийский поставщик услуг в области аутсорсинга ИТ- и бизнес процессов, объявила о продлении сотрудничества в области технического обслуживания контрольно-кассовой техники с сетью магазинов косметики и бытовой химии «Санги Стиль», которая входит в группу компаний «Русский Стиль-97».

Как рассказали CNews в Maykor, региональная розничная сеть «Санги Стиль» впервые привлекла компанию к обслуживанию парка кассового оборудования в 2011 г. На сегодняшний день аутсорсер выполняет широкий спектр работ по поддержке ККТ, обеспечивая стабильное функционирование кассовой зоны более чем в 300 магазинах сети. География контракта охватывает Центральный, Южный, Северо-Кавказский и Приволжский федеральные округа.

«Приоритетом для нас является выстраивание долгосрочных отношений с поставщиками услуг. Сотрудничество с Maykor по такой модели уже в течение нескольких лет гарантирует бесперебойную работу кассовой зоны магазинов “Санги Стиль”. Это позволяет нашей сети сохранять неизменно высокий уровень качества обслуживания покупателей», — заявил Аркадий Монастырный, исполнительный директор компании «Русский Стиль-97».