Schneider Electric подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с компанией 3data

Schneider Electric заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве при построении сети моновендорных ЦОДов с российской компанией 3data. В рамках контракта Schneider Electric будет предоставлять заказчику весь спектр инфраструктурного оборудования для оснащения небольших ЦОДов, обеспечивая сокращение издержек и ускорение строительства новых объектов. Договор был подписан в рамках прошедшего в московском Экспоцентре Innovation Summit 2017.

«Стратегическое партнерство со Schneider Electric поднимет качество центров обработки данных 3data на новый уровень. Передовые технологические решения компании гарантируют высокую надежность и эффективность инженерных систем ЦОД, что обеспечит клиентам 3data еще более высокий уровень сервиса. Подписанное соглашение подразумевает комфортные условия поставки оборудования Schneider Electric, что позволит поддерживать высокие темпы строительства дата-центров», - сказал Илья Хала, генеральный директор 3data.

«Мы очень рады видеть 3data в числе наших стратегических партнеров, так как нам нравится стиль ведения бизнеса и стратегия компании, сформулированная вплоть до 2030 года. Компания занимается созданием ЦОДов "шаговой доступности" и премиального качества. Schneider Electric в свою очередь гарантирует компании упрощенные процессы закупок, поставки и обслуживания всего спектра систем _ от источников бесперебойного питания до систем охлаждения и кондиционирования, компонентов СКС и комплексных систем управления ЦОДом», - отметил Максим Чижов, руководитель направления по работе с заказчиками сегмента коммерческих ЦОДов подразделения IT Division (ITD) Schneider Electric в России.

Новая схема моновендорного сотрудничества позволит заказчику получить специальные условия от Schneider Electric, а также сокращенные сроки поставок. Упрощенное администрирование заказов оборудования и согласованные заранее технические решения позволят значительно сократить время ввода в строй новых мощностей.