«Райффайзенбанк» запускает пилотные проекты с тремя финтех-стартапами GenerationS

«Райффайзенбанк» объявил имена финалистов номинации Raiffeisen Award в рамках акселератора GenerationS от РВК. Всего в шорт-лист номинации вошли 10 команд. Главными критериями отбора стали перспективность бизнес-идей, возможность создания дополнительной ценности для клиентов «Райффайзенбанка» и совместного проекта с банком.

Победителем стала команда проекта Oz Photo Expert, которая специализируется на экспертизе обработки цифровых изображений и документов для выявления инцидентов мошенничества, а также экспертизе биометрической идентификации. Команда получила приз в размере 1 млн руб. Разработчики планируют протестировать свои технологии в течение нескольких следующих месяцев совместно c командой «Райффайзенбанка».

«Мы разработали платформу, которая благодаря модулям биометрии, распознавания данных и проверки подлинности позволяет хеджировать риски в различных банковских процессах, показывая возврат инвестиций уже с момента начала использования. Мы рады, что «Райффайзенбанк» оценил наш бизнес-подход. Участие в GenerationS помогло нам лучше узнать наших потенциальных клиентов, стать к ним ближе и в результате разработать продукт, который позволит покрыть потребности компаний финансового сектора», ― отметил создатель Oz Photo Expert и генеральный директор Oz Forensics Артем Герасимов.

Второе место заняла команда Eco Banking System. Технология позволяет мониторить финансовое состояние заемщика в режиме онлайн на основании показателей его деловой активности и прогнозировать его поведение.

Третье место эксперты отдали команде Thewaay, разработчикам персонального lifestyle-помощника для коммуникации банка с клиентами. Совместно с «Райффайзенбанком» участники протестируют технологию, основанную на определении психологического профиля и этапа жизненной траектории клиента.

«Райффайзенбанк заинтересован в разработке сервисов и технологий, которые позволяют делать наши услуги простыми и понятными для клиентов. Именно поэтому мы активно смотрим на решения стартапов в сфере финтех индустрии, ― сказал Олег Третьяк, руководитель отдела IT-архитектуры «Райффайзенбанка». ― Участие в GenerationS дало нам отличный шанс не только шире посмотреть на наши возможности, но и познакомиться с талантливыми молодыми командами, чьи инновационные решения могут позволить нам в будущем эффективнее развивать наш бизнес».

С каждым из финалистов «Райффайзенбанк» заключил договор на проведение пилотного проекта сроком на три месяца. Предприниматели смогут проверить свои гипотезы и в случае их успешности интегрировать свои сервисы в продуктовую линейку «Райффайзенбанка».

«Мы рады, что первый опыт сотрудничества Райффайзенбанка и GenerationS стал таким продуктивным. Сразу три финтех команды получили возможность запуска пилотных проектов с одним из крупнейших международных банков. Уверены, что ноу-хау разработчиков и ресурсы корпоративного партнера позволят создать прорывные решения на рынке финансовых услуг», ― отметила заместитель генерального директора РВК и идеолог GenerationS Гульнара Биккулова.

Осенью 2016 года «Райффайзенбанк» стал партнером федерального стартап-акселератора GenerationS, который ежегодно проводится РВК совместно с крупнейшими российскими корпорациями. Банк учредил специальную номинацию Raiffeisen Award для участников GenerationS, разрабатывающих продукты и решения для финансовой отрасли. На участие в номинации было подано более 200 заявок.