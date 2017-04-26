Новая версия DLP-системы StaffCop Enterprise представлена с поддержкой агента под GNU/Linux и Windows

«Атом Безопасность» объявил об обновлении флагманского продукта StaffCop Enterprise для анализа поведения пользователей и обнаружения угроз информационной безопасности до версии 4.0. Загрузив новую версию с официального сайта компании, каждый пользователь получит возможность бесплатного тестирования продукта в течение одного месяца.

В новой версии программы появилась возможность получать данные с компьютеров под управлением GNU/Linux, а не только в среде Windows, где работает большинство систем подобного класса. К зарекомендовавшей себя функции наблюдения за рабочим столом добавилась возможность удалённого управления: через веб-интерфейс. Теперь компьютер любого пользователя, подключенного к системе, управляется при помощи мыши и клавиатуры.

В отдельную функцию выделен детектор аномалий: сначала система автоматически строит картину поведения каждого пользователя, а затем уведомляет об отклонениях от нормы. Инвентаризация ПО и оборудования, используемого на предприятии, выделена в отдельный функционал, что упрощает задачи планирования и рационального использования ресурсов.

Теперь StaffCop находит одинаковые по содержанию файлы с помощью цифровых отпечатков (хеши), что исключает возможность маскировки важных данных злоумышленником для организации скрытой утечки. К хешам можно применять все аналитические инструменты системы, включая графы распространения информации.

Полный список изменений включает в себя более двух десятков позиций, призванных облегчить достижение главной цели продукта: раннее обнаружение угроз информационной безопасности без ограничения бизнес-процессов.

«Мы постоянно улучшаем наш продукт: это первая полноценная версия в этом году, – отметил Дмитрий Кандыбович, генеральный директор «Атом Безопасность». – Параллельно идёт разработка новых возможностей для будущих апгрейдов продукта».

Версия 4.0 доступна для скачивания с 20 апреля 2017 года. Серверная часть программы требует операционной системы Linux 64-bit Ubuntu. Агентская часть совместима со всеми OC Windows от XP до Windows 10. Стоимость – от 990 руб. за трёхмесячную лицензию, минимум 5 лицензий в пакете.