МТС запустила сеть LTE в девяти городах и селах Саратовской области

МТС сообщила о развитии сети LTE в Саратовской области. Около 40 новых базовых станций стандарта LTE, установленных с начала 2017 года в Саратовской области, позволили улучшить качество связи и мобильного интернета для жителей Саратова, Энгельса, Хвалынска и Вольска. Жителям Ртищево, Красного Яра, Шихан, поселка Степное и еще пяти населенных пунктов Саратовской области сеть LTE от МТС стала доступна впервые.

Благодаря возможностям сети LTE абоненты МТС в Саратовской области могут на высоких скоростях пользоваться порталами госуслуг, мобильными банками, делать покупки в интернет-магазинах, смотреть онлайн-видео в высоком качестве и скачивать большие объемы информации. Скоростей LTE МТС достаточно не только для того, чтобы с комфортом пользоваться мобильным интернетом на своем смартфоне или планшете, но и для организации собственной точки «раздачи» интернета на несколько мобильных устройств, что дает возможность сэкономить на домашнем Wi-Fi.

«Быстрый мобильный интернет в любом месте и в любое время уже стал неотъемлемой частью повседневной жизни наших абонентов. Мы активно развиваем сеть LTE на территории Саратовской области, приходя в те населенные пункты, где до этого не было 4G-сетей от МТС, и улучшая сеть и увеличивая скорости там, где наша связь уже есть. Абоненты нашу работу замечают и ценят – более трех четвертей смартфонов, купленных через наши салоны за первые три месяца этого года, поддерживают сети «четвертого поколения», - отметил директор МТС в Саратовской области Владимир Кочергин.