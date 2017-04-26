Mail.Ru Group выходит на платформу онлайн-образования Coursera

Mail.Ru Group совместно с Московским физико-техническим институтом (МФТИ) и компанией Contented объявили о запуске на образовательной онлайн-платформе Coursera курса по специальности «Дизайнер интерфейсов». Позже будут запущены еще три курса, посвященные созданию интерфейсов и работе в команде.

Курс специализации разработан таким образом, чтобы студент мог, с одной стороны, освоить новую профессию практически с нулевого уровня, а с другой стороны — получить все необходимые знания, чтобы сразу приступить к работе. Авторы и преподаватели курса — профессионалы с большим опытом в индустрии. В ходе обучения студенты получат систематизированные знания о процессе разработки интерфейсов, узнают о последних трендах в дизайне интерфейсов, об особенностях платформ и о том, как учитывать их при разработке дизайна, научатся работать с самыми актуальными на сегодняшний день инструментами. Курсы ведут эксперты Mail.Ru Group, Notamedia, Red Keds и Redmadrobot — практикующие специалисты с большим опытом работы в сфере digital.

Видеолекции доступны бесплатно. Для прохождения заданий и получения обратной связи от преподавателей необходимо оплатить доступ. Для участия в курсе достаточно иметь опыт работы с графическим редактором, таким как Adobe Photoshop или Sketch.

«В рамках развития IT-образования мы задаем высокие стандарты, которые позволяют пользователям видеть траекторию развития и повышать свой профессиональный уровень. Мы объединяем усилия с международной онлайн-платформой Coursera, которая зарекомендовала себя как одна из лучших и успешно интегрирует практики бизнеса и университетов. Наша цель — чтобы у тех, кто хочет стать профессионалом в этой сфере, была возможность сделать это, независимо от местонахождения», — сказала Ольга Августан, руководитель образовательного направления Mail.Ru Group.

В ходе курса студенты освоят принципы проектирования пользовательского взаимодействия, изучат основные понятия визуального дизайна, научатся отличать хороший дизайн от плохого и анализировать тренды. Уже во время обучения участники курса начнут применять законы продуктового дизайна в работе, решат несколько настоящих интерфейсных задач.

Руководитель отдела проектирования и дизайна интерфейсов Mail.Ru Group Юрий Ветров отметил: «Мы постарались осветить все ключевые аспекты работы дизайнера интерфейсов — от основ профессии до всех важных навыков, которые нужны для дизайна цифровых продуктов (выявить проблемы пользователей, предложить решение для них, довести решение до ума и выпустить). У курса очень удобная модульная структура — это набор небольших видеоуроков, которые перемежаются с практическими уроками. Можно идти по ним подряд, если вы хотите изучить профессию с нуля, или "проматывать", если уже знакомы с темой. Практическая часть закрепляется на основе общей учебной задачи, которая проходит через все этапы обучения — это также упрощает усвоение знаний».

Каждый месяц будут выходить новые программы: «Создание концепции интерфейса продукта», «Детальное прототипирование интерфейса и аналитика», «Подготовка к работе в команде. Презентация и самопрезентация. Портфолио. Карьера и поиск клиентов». Те, кто оплатит и пройдет все курсы и сдаст финальный проект, станут обладателями сертификатов о прохождении специализации.

«У Contented есть миссия — изменить систему обучения и подготовки специалистов, создав связь между обучением в университете, реальными навыками, которые востребованы работодателями, и трудоустройством. Задача нашей компании — помогать людям получать востребованные профессии. Мы разрабатываем уникальную систему обучения, которая позволяет быстро, эффективно и глубоко погружаться в новый материал и осваивать новые специальности, инструменты и принципы работы. Мы помогаем людям работать с технологиями, развивать их, создавать, укрощать — насколько это возможно», — отметил Евгений Стройнов, CEO Contented.