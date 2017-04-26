Карточный портфель банка «Екатеринбург» мигрировал на мощности ПЦ «КартСтандарт»

Эмиссионный портфель банка «Екатеринбург» переведен на процессинговые мощности ПЦ «КартСтандарт» с одновременной сменой спонсора на РНКО «Платежный Центр», сообщили CNews в группе компаний «Центр Финансовых Технологий».

Проект выполнялся совместно специалистами банка «Екатеринбург» и командой процессингового центра «КартСтандарт». В результате слаженной работы проектной команды карточный бизнес банка, включающий эмиссионный портфель в 110 тыс. карт, а также парк банкоматов и терминалов, был переведен на обслуживание независимого оператора процессинговых услуг. Проект реализован под спонсорством принципиального члена международной платежной системы MasterCard International и Visa International — расчетной небанковской кредитной организации «Платежный Центр».

В рамках проекта была реализована интеграция с АБС банка, разработанной сторонним вендором, а также онлайн-интеграция с фронт-системами банка. Проделанные работы позволили оформить однородный ландшафт ИТ-инфраструктуры, благодаря чему обмен информацией между АБС, процессингом и системами ДБО будет происходить в режиме реального времени. Как следствие, время обработки запросов держателей карт сократится до минимальных значений, отметили в ЦФТ.

Полная технологическая готовность процессингового центра и стандартизированная процедура миграции позволила принять во внимание все особенности деятельности кредитной организации и обеспечить технологическую поддержку нового бизнес-проекта.

Ранее, в конце 2016 г., банк «Екатеринбург» и ПЦ «КартСтандарт» запустили проект по эмиссии и эквайрингу карт системы «Мир» под спонсорством РНКО «Платежный Центр». Сегодня банком ведется активная работа по переводу работников бюджетной сферы на карты национальной платежной системы, а также запускается разветвленная банкоматная сеть для обслуживания карт «Мир» на территории столицы Урала.

«Наш банк обслуживает сотрудников большинства городских предприятий и учреждений, и число держателей карт с каждым годом неуклонно растет. Несмотря на то, что две трети наших частных клиентов — сотрудники муниципальных предприятий, и наш банк в связи с этим несет немаловажную социальную функцию, он остается коммерческой организацией, стремящейся оптимизировать бизнес-процессы и повысить доходность продуктовой линейки. Это касается, в том числе, и карт, и начав сотрудничество с ПЦ “КартСтандарт” с проекта “Мир”, мы убедились в том, что подходы нашего партнера современны, высокотехнологичны и масштабируемы. Именно поэтому мы приняли решение о переводе всего портфеля карт банка на “КартСтандарт”. Уверен, наше сотрудничество позволит не только улучшить бизнес-показатели, но и предложить нашим клиентам более широкий спектр карточных продуктов и платежных возможностей», — прокомментировал старт проекта президент банка «Екатеринбург» Сергей Викторов.