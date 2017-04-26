IBM инвестирует в ускорение инноваций и совместную разработку медицинских решений в Финляндии

IBM объявила об открытии центра IBM Watson Health в Хельсинки. Благодаря этому сфера здравоохранения Финляндии получит доступ к когнитивным технологиям Watson, чтобы помочь врачам улучшить состояние здоровья жителей страны, способствовать укреплению и развитию экосистемы финских технологий и бизнеса в областях здравоохранения и здорового образа жизни. Как ожидается, центр предоставит работу примерно 150 консультантам в Финляндии в течение следующих нескольких лет.

Центр IBM Watson Health станет площадкой для будущих совместных разработок когнитивных приложений и решений для сферы здравоохранения Финляндии. Хаб объединит государственные и частные медицинские организации, стартапы, фармацевтические компании, малый и средний бизнес, крупные корпорации, а также университеты и исследователей. Центр создан в рамках соглашения о сотрудничестве между Финским агентством финансирования технологий и инноваций «Tekes» и IBM, заключенного на пять лет.

Новый центр будет ориентирован на разработку медицинских решений для нескольких областей. Среди них Watson Health Imaging (медицинская визуализация Watson), Clinical Trial Matching (сопоставление клинических исследований), система доставки медикаментов и науки о живых системах, API и управление здоровьем населения. Сначала в число ключевых медицинских областей, на которых сосредоточится центр, войдут онкология, геномика и управление редкими заболеваниями. В будущем планируется создать четыре отдельные экосистемы исследований и разработок, в которых медицинские решения, технологии и приложения могут быть протестированы до развертывания. В частности, с их помощью можно будет создать виртуализацию лечения в больнице, частных клиниках, домашней обстановке при удаленном лечении и в условиях тренажерного зала для тех, кто занимается самолечением (в том числе, получая данные самостоятельно при помощи трекеров).

Мирва Антила, генеральный директор IBM в Финляндии сказала: «Центр IBM Watson Health официально открыт для бизнеса. Мы приглашаем заказчиков, представителей стартапов и разработчиков присоединиться к нам и совместно развивать инновационные технологии. Как ожидается, количество медицинских данных будет увеличиваться в два раза каждые 73 дня вплоть до 2020 года. Мы предлагаем использовать когнитивные способности Watson для охвата этих данных и создания инсайтов. Это позволит улучшить систему здравоохранения в Финляндии и других странах».

Финляндия обладает уникальной экосистемой здравоохранения. Ее отличительными чертами являются система электронных медицинских карт и доступ к здравоохранению на общенациональном уровне. Кроме того, здесь налажено тесное сотрудничество государственных и частных учреждений сферы здравоохранения и оздоровления.

«Я очень рад быть свидетелем открытия центра IBM Watson Health. Это событие демонстрирует приверженность IBM нашему сотрудничеству. Центр позволит тесно взаимодействовать с компаниями из сферы цифровой медицины, первоклассными исследователями и больницами международного уровня в целях создания сильной экосистемы здравоохранения, – сказал Пекка Соини, руководитель Tekes. – Я убежден, что когнитивные способности Watson ускорят развитие инноваций в Финляндии и помогут нам играть важную роль в инновационном преобразовании здравоохранения на европейском и глобальном уровне».