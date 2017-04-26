«Диджитал Дизайн» провела нагрузочные испытания СДУ «Приоритет»

«Диджитал Дизайн» объявила о завершении нагрузочных испытаний системы документационного управления «Приоритет» на базе новой версии платформы Docsvision 5 ECM. Все испытания велись совместно с «Кластерные технологии Софтпоинт». Нагрузочный стенд дополнительно был расширен более производительной системой хранения данных компании RAIDIX.

Как сообщил исполнительный директор производственной дирекции «Диджитал Дизайн» Сергей Гайдамаков, нагрузочные испытания проводились при эмуляции разного числа пользователей, и полная работоспособность системы была подтверждена вплоть до 100 тыс. одновременно работающих пользователей, время отклика по ключевым операциям составила менее 3,5 секунд. Измерения выполнялись на реальной обезличенной базе данных одного из крупных клиентов, содержащей полную информацию, накопленную за семь лет работы организации: число документов превышало 7,5 млн, а размер структурированной информации базы данных составлял более 1 ТБ. При этом были сохранены исходные настройки ролевой модели, представлений и поисковых запросов, т.е. тестирование проводилось полностью в «боевых» условиях.

В процессе тестирования эксперты фиксировали различные показатели работы компонентов системы старой и новой версии платформы Docsvision, сравнивали их с показателями, полученными с промышленного ландшафта при реальной работе пользователей. Для получения более точных аналитических данных нагрузочное тестирование СДУ «Приоритет» на 100 тыс. одновременных пользователей выполнялось при разнообразных сценариях и в различных режимах настройки компонентов системы.

Показатели работы компонентов системы при реальной работе пользователей и в тестовом окружении практически совпали при одинаковом числе одновременно работающих пользователей, что подтвердило корректность нагрузочных тестов. Сравнительный анализ показателей работы системы на базе старой версии платформы Docsvision 4.5 и новой – Docsvision 5 ECM показал, что при равном числе одновременных пользователей новая редакция системы позволяет снизить нагрузку на сервера и базы данных более чем в два раза и достигает двукратного увеличения скорости выполнения операций.

СДУ «Приоритет» является одним из лидеров рынка по масштабируемости и устойчивости. Результаты испытания по оптимизации ядра и повышению производительности платформы Docsvision 5 ECM, на которой построена система, открывают новые горизонты для применения системы в сегменте крупнейших частных и государственных организаций России и СНГ.