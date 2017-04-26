Delta Electronics представила свои решения для ЦОД и промышленной автоматизации

Компания Delta Electronics, производитель импульсных источников и решений по бесперебойному питанию, на выставке «Нефтегаз-2017» представила собственный стенд с оборудованием направлений MCIS (Mission Critical Infrastructure Solutions) по ЦОД и ИБП и IA (Industrial Automation) по промышленной автоматизации. Об этом CNews сообщили в Delta Electronics.

По направлению MCIS, которое специализируется на системах бесперебойного питания и инфраструктурных решениях для ЦОД, было представлено комплексное решение Delta Infrasuite, которое позволяет создавать энергоэффективные центры обработки данных с минимальным воздействием на окружающую среду. В него входят модульные ИБП, кабинеты/блоки распределения питания, прецизионное охлаждение, телекоммуникационные стойки и другие компоненты инженерной инфраструктуры, а также система мониторинга и управления InfraSuite Manager.

Представленное компанией решение включает в себя модульный ИБП семейства Modulon серии DPH мощностью 200 кВт. Это полностью отказоустойчивая система, которая отвечает строгим требованиям по надежности. У нее высокий КПД преобразования AC-AC, составляющий 96% при половинной нагрузке, что, помимо экономии энергии, приводит к уменьшению выделения тепла и сокращению расходов на охлаждение, подчеркнули в Delta Electronics. Отличительной чертой этой системы также является гибкость масштабирования, позволяющая своевременно наращивать выходную мощность. Кроме того, у ИБП — высокий показатель по плотности мощности. Delta Infrasuite также включает внутрирядный прецизионный кондиционер RowCool максимальной холодопроизводительностью 29 кВт, который позволяет обеспечить охлаждение в ситуациях колебания нагрузки в периоды пикового и обычного потребления, в условиях высокой плотности мощности, а также при неравномерном распределении тепла.

Кроме того, компания показала прошлогоднюю новинку — однофазным ИБП семейства Amplon серии RT мощностью 1 кВА. К этой системе можно подключать персональные компьютеры, сетевые устройства, серверы и телекоммуникационную аппаратуру. Такой ИБП обладает высоким коэффициентом мощности на выходе (0,9), что обеспечивает передачу нагрузкам большего количества активной мощности.

«Сегодня в нефтегазовой индустрии используется высокотехнологичное и дорогостоящее оборудование, которое непременно должно быть обеспечено бесперебойным питанием. От этого может напрямую зависеть как работа самих компаний, так и жизни людей, в частности, если речь идет о системах безопасности или противопожарной технике. Кроме того, для предприятий такой отрасли сегодня крайне важно обеспечить бесперебойное функционирование центров обработки данных, — отметил Дмитрий Гуляев, руководитель направления ЦОД департамента MCIS Delta Electronics. — ИБП, которые используются в этой сфере, в свою очередь, должны корректно работать в агрессивной среде с широким диапазоном температур и влажности, повышенным уровнем вибрации. При этом наши решения способны обеспечить потребности нефтегазовых компаний в бесперебойной электроэнергии».

По направлению промышленной автоматизации Delta Electronics представила преобразователи частоты для привода штанговых глубинных насосов серии VFD-C2000. Это решение способно управлять скоростью двигателя, оптимизируя автоматизацию и экономя энергию. Оно обладает простой в обслуживании модульной конструкцией с большим количеством модулей расширения, рассказали в компании.

Также были продемонстрированы программируемые логические контроллеры Delta Electronics, в частности, решение серии DVP, которое может работать с различными протоколами передачи данных. Это, в свою очередь, позволяет создавать гибкие приложения, объединяющие сервоприводы, частотные преобразователи, человеко-машинный интерфейс и температурные контроллеры в единое универсальное решение Delta. Были также представлены средневольтные приводы, использование которых на промышленном предприятии помогает сократить расходы на энергию, минимизировать износ двигателей и другого оборудования, а также снизить эксплуатационные расходы. Помимо этого, Delta Electronics представила комплексное решение для промышленных сетей Ethernet, которое помогает клиентам организовать свою промышленную сеть в соответствии с широким спектром разнообразных требований.