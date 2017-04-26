Cloud4Y представила услугу «SAP HANA Хостинг»

Cloud4Y в рамках разработки решений по созданию облачной инфраструктуры представила решение по виртуализации SAP HANA на базе VMware — SAP HANA Хостинг. Услуга будет востребована среди компаний, которым необходим мгновенный доступ и анализ крупных массивов данных, который происходит в сотни раз быстрее, чем при использовании традиционных СУБД.

SAP HANA (High Performance Analytical Appliance) позиционируется как технология вычислений «in memory» и является высокопроизводительным инструментом для аналитики. Обработка большинства данных в SAP HANA выполняется в оперативной памяти. При этом используется сочетание хранения данных в построчном и поколоночном виде с применением соответствующих алгоритмов сжатия. Такая специфика требует специальных серверов с интенсивным использованием больших объемов оперативной памяти и систем хранения данных для надежной работы системы.

С мая 2014 г. VMware объявила о том, что первым гипервизором для продуктивного использования SAP HANA в облаке является продукт VMware vSphere, начиная с версии 5.5.

Член правления SAP AG Бернд Лёйкерт (Bernd Leukert) отметил: «Вместе с VMware SAP помогает клиентам разместить критически важные приложения на базе SAP HANA в виртуальных средах, ускоряя переход к программно-определяемым ЦОД и, в конечном счете, к облакам».

Cloud4Y предлагает гибкую инфраструктуру по запросу (IaaS) на базе VMware vSphere и сертифицированного оборудования для виртуализированного решения SAP HANA. Поддерживается до 4 ТБ (4080 ГБ) оперативной памяти и до 128 виртуальных ядер для одной инсталляции на VMware vSphere. SAP HANA поддерживает возможности VMware vSphere по управлению клиентскими системами, включая vMotion, Distributed Resource Scheduler (DRS) и VMware High Availability (HA).

При использовании облака для SAP HANA компании получают гибкую масштабируемость и высокую производительность IT-инфраструктуры при значительной экономии капитальных затрат.