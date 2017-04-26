Artezio разработала приложение для спасения потерявшихся и бездомных животных

Компания Artezio (входит в ГК «Ланит») создала приложение Friendly Citizens, предназначенное для спасения животных. Программная разработка предназначена для мобильных телефонов под управлением iOS и Android и позволяет координировать усилия людей для помощи потерявшимся питомцам или бездомным животным, сообщили CNews в «Ланите».

По словам разработчиков, приложение работает по принципу «убер-систем», то есть в реальном времени на единой технологической платформе связывает людей, запрашивающих помощь и предоставляющих ее. Пользователи Friendly Citizens могут обращаться друг к другу за помощью и указывать на происходящие рядом с ними события. Приложение позволяет не только сообщать о проблемах, например, об оставленных без присмотра животных, но и следить за развитием этой истории.

Любой пользователь может создать запрос о помощи и получать отчеты о том, как и кто эту помощь оказывает. Такой подход позволяет полноценно реализовать принцип «помощь по запросу», а не только информировать участников коммуникации о каких-то событиях по аналогии с социальными сетями. Разработчики предусмотрели интеграцию с популярными соцсетями и возможность быстро создавать бумажные объявления с QR-кодом, чтобы привлечь внимание людей, у которых не установлено приложение.

«Если вы попросите о помощи в Facebook или “ВКонтакте”, пост увидят только друзья, а нужны люди, которые в этот момент находятся рядом и могут помочь быстрее. Мы предлагаем объединить людей не по интересам или возрасту, а по желанию помогать. Для этого достаточно зарегистрироваться и установить наше приложение», — заявил Сергей Павлов, технический директор Artezio.

Текущая концепция программной разработки предусматривает оказание помощи не только животным, но и людям.

«Изначально мы отталкивались от идеи помощи домашним животным. Но затем поняли, что разработали полноценный сервис, позволяющий помогать не только животным, но и людям. Похожие проекты существовали и раньше, но все они представляли собой небольшие стартапы, не имели поддержки со стороны ведущих разработчиков программного обеспечения и устойчивого финансирования, — рассказал Владимир Дерунов, руководитель проекта Friendly Citizens в компании Artezio. — Их авторы пытались монетизировать свои решения через рекламу или прямые платежи со стороны пользователей. Мы же позиционируем свое решение как бесплатное, не ориентированное на получение прибыли».

Приложение Friendly Citizens проходит финальное тестирование. Его можно будет скачать в App Store и Google Play с начала мая 2017 г.