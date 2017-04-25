WMS-система от Axelot тиражирована на новом складе сети зоомагазинов «Пет Ритейл»

WMS-система от компании Axelot, использовавшаяся на старом складе сети зоомагазинов «Бетховен» (компания «Пет Ритейл»), тиражирована на новом, бо́льшем складе и адаптирована под новые требования компании. Об этом CNews сообщили в Axelot.

Сеть зоомагазинов «Бетховен» занимается розничной продажей кормов и аксессуаров для домашних питомцев в Москве и Московской области. На сегодняшний день работают уже 85 магазинов. Все они функционируют в рамках единой концепции, начиная от стиля оформления до организации торговли в целом, и ассортимент каждого насчитывает более 17 тыс. наименований.

В 2016 г. «Пет Ритейл» совместно со специалистами Axelot автоматизировал складской комплекс компании в Москве. На тот момент вся складская инфраструктура работала на пределе возможностей, но внедрение разработанной Axelot системы «1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом» позволило устранить имевшиеся проблемы, полностью автоматизировать все ключевые процессы, наладить контроль за перемещениями товара на складе и отслеживать сроки годности и остатки продукции. WMS была интегрирована с корпоративной информационной системой «1С:Управление торговлей» посредством программного решения Axelot Datareon ESB.

Позднее руководство «Пет Ритейл» запланировало переезд на новый большой склад: если площадь старого составляла 2 тыс. кв.м, то новый занимал уже 7500 кв.м. Соответственно, увеличился и ассортимент — до 20 тыс. активных наименований товара. Так как внедренная ранее система полностью устраивала руководство компании по функциональным возможностям, было принято решение тиражировать ее на новом складе. Реализацией этого проекта также занимались специалисты Axelot.

В краткие сроки, чуть более месяца, специалисты компании Axelot тиражировали решение на новом складе. Дополнительно был выполнен ряд доработок в соответствии с новыми условиями работы. В частности, внедрена технология консолидации заказов по адресам доставки в зоне отгрузки, реализован выборочный контроль сборки заказов. Всего автоматизировано 5 стационарных и 25 мобильных рабочих мест.

По отзыву заказчика, WMS от Axelot все также справляется с управлением складскими процессами уже на новом складе «Пет Ритейл», имеется пространство и для дальнейших улучшений и нововведений. Руководство компании имеет возможность оперативно принимать стратегические решения по контролю работы склада и персонала.