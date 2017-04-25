В «Технополисе GS» запустят инновационные проекты в сферах сельского хозяйства и автомобильной промышленности

Инновационный кластер «Технополис GS» (инвестиционный проект GS Group, г. Гусев Калининградской области) и некоммерческое партнерство «Ассоциация центров поддержки малого и среднего предпринимательства Калининградской области» достигли предварительных договоренностей о реализации инновационных проектов в сферах сельского хозяйства и автомобильной промышленности. В ходе визита представителей ассоциации в кластер стороны также обсудили возможность участия в грантовых программах Правительства Калининградской области и совместную работу по привлечению заказчиков в «Технополис GS», сообщили CNews в GS Group.

«Технополис GS» посетили президент «Ассоциации центров поддержки малого и среднего предпринимательства Калининградской области» Александр Попов, исполнительный директор ассоциации Елена Кабакова и руководитель информационно-аналитического отдела Надежда Ли. Для гостей была организована деловая встреча с генеральным директором GS Nanotech Евгением Масленниковым и генеральным директором НПО «Цифровые телевизионные системы» Дмитрием Фомичевым. Стороны подтвердили намерения о реализации инновационных проектов в сферах сельского хозяйства и автомобильной промышленности на базе «Технополиса GS», заявили о начале совместной работы по привлечению на предприятия кластера новых заказчиков в области электроники и микроэлектроники, а также обозначили планы по совместному участию в конкурсах на получение грантов Правительства Калининградской области.

Представители «Технополиса GS» уверены, что сотрудничество с «Ассоциацией центров поддержки малого и среднего предпринимательства Калининградской области» открывает большие перспективы как для развития производств в составе кластера, так и для инновационного развития всего региона. Обсуждаемый проект по внедрению инновационных технологий для автоматизации управления тепличными хозяйствами обеспечит большую эффективность растениеводческого комплекса Калининградской области. Разрабатывать и массово выпускать аппаратное обеспечение планируется на базе НПО «Цифровые телевизионные системы», обладающего опытом и глубокой экспертизой в области производства электроники гражданского применения. Ассоциация уже достигла предварительных договоренностей с потенциальными заказчиками оборудования и соответствующих решений, рассказали в GS Group.

Другой совместный проект будет направлен на развитие автомобильной промышленности Калининградской области. Для его реализации на производствах «Технополиса GS» будет налажен массовый выпуск зарядных устройств для электромобилей, которыми в дальнейшем будут оснащены автозаправочные станции и автостоянки региона. Ассоциация располагает образцами подобных устройств, однако для массового производства необходимы масштабные производственные мощности, которые может обеспечить «Технополис GS». Стороны планируют провести серию встреч для детального обсуждения дальнейших шагов по реализации совместных проектов.

«Решения для управления технологическими процессами в тепличных хозяйствах и оснащения автостоянок и АЗС современными электронными устройствами пользуются все большим спросом не только в Калининградской области, но и в масштабах всей страны. Участие предприятий “Технополиса GS” в реализации проектов в сфере “умного” сельского хозяйства и автомобильной промышленности откроет новые перспективы для дальнейшего развития отраслей в регионе. Мы рады, что “Ассоциация центров поддержки малого и среднего предпринимательства”, которая работает на рынке уже более 10 лет, выразила намерение развивать сотрудничество с “Технополисом GS”», — отметил директор по развитию производств GS Group Алексей Мохнаткин.