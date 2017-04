Samsung завершила сертификацию своего технологического процесса 10 нм второго поколения

Компания Samsung Electronics Co. (является полной собственностью Samsung Electronics Co. Ltd.) заявила о том, что ее технологический процесс FinFET 10 нм второго поколения 10LPP (Low Power Plus) сертифицирован и готов к производству. Благодаря дальнейшему расширению структуры 3D FinFET процесс 10LPP обеспечивает увеличение производительности до 10% или уменьшение энергопотребления до 15% по сравнению с процессом первого поколения 10LPE (Low-Power Early) для площади одинакового размера, сообщили CNews в Samsung.

Компания Samsung начала серийное производство однокристальных (SoC) продуктов на базе процесса 10LPE в октябре прошлого года. Последние модели смартфонов Samsung Galaxy S8 работают на базе некоторых из этих однокристальных систем (SoC).

Чтобы удовлетворить долгосрочный спрос на продукцию на базе процесса 10 нм для большого количества клиентов, Samsung начала монтаж производственного оборудования на своей новейшей линии S3 в Хвасоне (Корея). Ожидается, что линия S3 будет готова к запуску производства к четвертому кварталу этого года.

«После того как мы успешно запустили производство по процессу 10LPE, мы начали производство систем на базе 10LPP, чтобы сохранить свои позиции на рынке передовых технологий отливки узлов, — заявил Райан Ли, вице-президент подразделения Foundry Marketing, компания Samsung Electronics. — 10LPP станет одним из наших ключевых технологических процессов, которые смогут обеспечить высокую производительность мобильных, вычислительных и сетевых приложений. Компания Samsung будет продолжать предлагать современные технологии логических процессов».