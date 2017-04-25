Новый зловред Hajime взял под контроль почти 300 тыс. устройств интернета вещей по всему миру

«Лаборатория Касперского» рассказала об активности зловреда Hajime, который в настоящее время активно заражает устройства интернета вещей и создает из них ботнет. На данный момент под контролем Hajime находятся почти 300 тыс. гаджетов по всему миру — потенциально все они готовы выполнять команды злоумышленников, однако реальная цель Hajime до сих остается неизвестной, сообщили CNews в «Лаборатории Касперского».

В переводе с японского Hajime означает «начало». Первые признаки активности этого зловреда были замечены в октябре 2016 г. Наибольшее число зараженных устройств сейчас зафиксировано в Иране — около 20%. Следом идут Бразилия (9%) и Вьетнам (8%). Россия также оказалась одной из привлекательных стран для злоумышленников — 7,5% устройств ботнета расположены в России.

По словам исследователей, в Hajime нет функций, позволяющих осуществлять атаки; на данный момент зловред содержит только модуль, отвечающий за его распространение. Для заражения устройств Hajime использует разные техники, но чаще отдает предпочтение брутфорс-атакам, то есть методу подбора пароля через перебирание возможных комбинаций. После успешного заражения зловред предпринимает меры для сокрытия своего присутствия на устройстве.



Распределение зараженных Hajime устройств по странам

Hajime не слишком избирателен — он готов заразить любой гаджет, подключенный к интернету. Однако в числе его жертв все же преобладают видеозаписывающие устройства, веб-камеры и роутеры. Примечательно, что зловред избегает некоторых сетей, среди них, в частности, сети General Electric, Hewlett-Packard, почтовой службы США и Министерства обороны США.

«Самая большая интрига Hajime — это его цель. Ботнет быстро растет, а для чего — до сих пор неизвестно. Мы не заметили присутствия Hajime в каких-либо атаках или другой вредоносной активности. Тем не менее, не стоит недооценивать угрозу, — подчеркнул Константин Зыков, старший аналитик «Лаборатории Касперского». — Мы рекомендуем всем владельцам устройств интернета вещей сменить пароли на гаджетах, при этом выбирать сложные комбинации, которые нелегко угадать, а также по возможности обновить ПО от производителя».