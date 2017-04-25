Эксперты выступают против госмонополии на выдачу электронной подписи

Минкомсвязи собирается ограничить число удостоверяющих центров, которые сегодня имеют право выдавать квалифицированную электронную подпись, двумя государственными структурами. Соответствующий законопроект уже внесен ведомством. В пояснении к нему сказано, что сегодня аккредитованные удостоверяющие центры допускают многочисленные нарушения, что вызывает недоверие к ним со стороны пользователей. Инициатива Минкомсвязи призвана установить единые стандарты предоставления услуги.

В настоящее время в России открыто более 440 удостоверяющих центров (УЦ) и 5000 точек выдачи электронных подписей, в которых работает не менее 15 тыс. высококвалифицированных специалистов. Существующие УЦ ежегодно приносят бюджету не менее ₽6,5 млрдв виде налогов. Стоимость квалифицированной электронной подписи (КЭП) для физических лиц начинается от ₽1400. Кроме ее выдачи, УЦ предлагают еще целый ряд услуг, например, программное обеспечение, позволяющее подписывать электронные документы и отправлять их в ведомства.

По мнению участников круглого стола «Сфера электронных услуг Российской Федерации. Пути развития и угрозы», проведенного CNews совместно с ассоциацией РОСЭУ 20 апреля 2017 г., новая инициатива Минкомсвязи подрывает доверие к регулятору, способствует снижению конкуренции и, как следствие, ухудшению качества услуг удостоверяющих центров. Уже через 2 года после вступления в силу предложенных Минкомсвязи поправок на рынок труда будет выброшено 15 тыс. человек. Затраты государства на создание новой инфраструктуры составят не менее ₽5 млрд. Кроме того, в пояснительной записке к законопроекту сказано, что стоимость КЭП увеличится до ₽2500.

Для решения существующих на рынке проблем необходимы подзаконные акты, определяющие порядок работы УЦ, контроля за их деятельности и ответственности за нарушение законодательства. Также должны быть разработаны нормативно-правовые акты по применению полномочных сертификатов и электронной подписи. Кроме того, эксперты высказали пожелания по оптимизации законодательства, регулирующего применение КЭП как криптографического средства, и упрощению процесса использования СКЗИ в массовом сегменте. Сам реестр сертификатов должен быть доступен для того, чтобы можно было проверить легитимность предъявляемых данных. Также УЦ должны получить доступ к СМЭВ для проверки информации при выдаче КЭП.

По результатам круглого стола будет сформирован список предложений, которые РОСЭУ намерено передать в Минкомсвязи.