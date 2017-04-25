2ГИС научился строить пешеходные маршруты

Приложение 2ГИС научилось строить пешеходные маршруты к любому месту на карте в обход заборов и недоступных для пешеходов дорог. Функция уже доступна в мобильном приложении для iOS, бета-версии для Android (скоро появится в основной версии) и на 2gis.ru, сообщили CNews в компании 2ГИС.

Достаточно указать, откуда и куда нужно дойти, и на экране отобразятся оптимальный маршрут, расстояние до конечной точки и примерное время, оставшееся до конца пути. А ещё можно сравнить время пути на общественном транспорте или автомобиле и выбрать, как удобнее добраться до места.

«Почти за год с момента запуска последних версий приложений на iOS и Android мы получили несколько тысяч отзывов и обращений с просьбой сделать пешую навигацию в 2ГИС, — отметил Константин Дегтярёв, менеджер продукта 2ГИС. — Это одна из самых ожидаемых нашими пользователями “фичей”. Теперь мы строим точный маршрут прямо ко входу в организацию или конечной точке по дорожкам, тропинкам и тротуарам».

2ГИС постоянно актуализирует карты и дорожную сеть. Сервис знает множество тропинок, пешеходных дорожек, тротуаров, тоннелей, лестниц и арок в зданиях. Чтобы маршруты были ещё точнее, картографы с помощью технологии Fidor всего за месяц собрали и внесли в продукт данные о пешеходных переходах и «зебрах».

Как и само приложение, пешеходная навигация работает без подключения к интернету, но с интернетом маршрут будет строиться быстрее. Функция запущена в стадии «беты» в 20 городах России, в том числе Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске. На первом этапе приложение проложит маршрут. Через пару месяцев обновление построенного маршрута и его уменьшение по пути следования будет автоматическим.

Посмотреть, как добраться пешком до нужного места или входа в организацию, можно на 2gis.ru. Прогуляться с 2ГИС помогут устройства с iOS 8.0 и выше или Android 4.1 и выше с установленной бета-версией приложения. Чтобы начать строить маршруты, нужно обновить 2ГИС в своём смартфоне или бесплатно скачать в App Store/Google Play.