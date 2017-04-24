«РСТ-Инвент» представила универсальный тонкий RFID-считыватель

Компания «РСТ-Инвент» представила свою новую разработку — третье поколение настольного RFID-считывателя Bookos в исполнении Slim, толщина корпуса которого всего 14 мм. От предшественников его отличает не только современный эргономичный дизайн и небольшой вес, но и оптимизированные радиочастотные характеристики, сообщили CNews в «РСТ-Инвент».

Считыватель подходит для широкого спектра RFID-решений: для библиотек и маркировки меховых изделий, для промышленных предприятий и складов, для розничных магазинов и архивов.

Кроме базовой способности подключения к персональному компьютеру, новый RFID-считыватель легко интегрируется с маленьким нетбуком, совместим с планшетами и смартфонами на базе Android. Благодаря этому компактному форм-фактору изделия считыватель можно использовать как мобильный RFID-комплекс.

«Работать со считывателем легко из любой точки с доступом в интернет. Мы постарались упростить конструкцию, сделать считыватель компактным и изящным одновременно. В самом удаленном уголке склада, на трассе, пункте досмотра таможни или дальней комнате архива рабочее место всегда под рукой. Даже без доступа к проводной сети, все, что нужно — это смартфон или планшет на базе Android и поддержкой функции USB OTG», — заявил руководитель по развитию бизнеса «РСТ-Инвент» Виталий Войцехович.

«Наша задача как российского производителя — планомерное повышение уровня локализации производства составляющих наших изделий, а также снижение зависимости от поставщиков сырья и материалов, особенно зарубежных. Данной стратегии мы придерживаемся при разработке любой нашей продукции, и это даёт нам возможность быстро наращивать объёмы производства, оперативно реагируя на колебания рыночного спроса. Так, например, технология производства настольного считывателя Bookos Slim позволяет выпускать эту модель в объёме нескольких тысяч единиц в месяц», — рассказал генеральный директор «РСТ-Инвент» Александр Гребенник.