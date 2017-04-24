Panasonic намерена привлечь к разработке ИИ 1000 инженеров

Японская корпорация Panasonic сосредоточит своё внимание на исследованиях и разработках в области искусственного интеллекта (ИИ) и интернета вещей (IoT), рассматривая их в качестве драйверов своего роста. Для этого в течение пяти лет компания привлечёт на работу 1000 инженеров, работающих в этой области, сообщили CNews в Panasonic.

Развитие и продвижение ИИ-технологий будет возложено на новое подразделение бизнес-инноваций Panasonic, созданное 1 апреля 2017 г. По словам его директора Есиюки Миабе, в настоящее время в ИИ-проектах компании заняты около штатных 100 инженеров. В следующие два года их число предполагается увеличить до 300, а еще через три года — до 1000 человек.

Сейчас Panasonic активно привлекает профессионалов в новое подразделение, конкурируя с американскими ИТ-гигантами. На должность его вице-президента приглашен Ватару Баба из немецкой софтверной компании SAP, который будет совмещать эту должность с руководящим постом в северо-американском подразделении Panasonic в Кремниевой Долине. Еще одним приглашенным специалистом стал Тадахиро Танигучи, адъюнкт-профессор кафедры искусственного интеллекта японского университета Ритсумейкан.

Новое подразделение не ограничится разработкой бытовой техники, использующей элементы искусственного интеллекта — например, пылесосов. В его задачи также войдет поиск новых драйверов роста компании. Значительную выгоду из технологии ИИ и интернета вещей могут извлечь «умные» дома, автомобилестроение, электронные устройства и другие направления бизнеса Panasonic, убеждены в компании. Результаты исследований планируется объединить с существующими разработками — например, тестирование самоуправляемых автомобилей с искусственным интеллектом уже начинается в исследовательском центре Panasonic в Иокогаме.

Перспективным направлением для компании могут также стать большие данные, собираемые с согласия пользователей многочисленных устройств Panasonic. Технологии искусственного интеллекта облегчат получение, обработку и анализ этих данных, а сделанные на их основе выводы позволят создавать перспективные продукты и услуги.

В Panasonic рассчитывают, что масштабы нового бизнеса будут измеряться десятками миллиардов иен, а новое подразделение станет одним из основополагающих элементов обновленной корпорации, которая в 2018 г. отметит свое столетие.