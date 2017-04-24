«Nano Антивирус Pro» включен в Единый реестр российских программ

Антивирусный продукт «Nano Антивирус Pro», разработка российской компании Nano Security, включен в Единый реестр российских программ с присвоением класса ПО «Средства обеспечения информационной безопасности». Об этом CNews сообщили в Nano Security.

Как известно, в соответствии с российским законодательством, с 1 января 2016 г. заказчики обязаны ограничить закупки ПО для государственных и муниципальных нужд программными решениями, включенными в реестр российского ПО. Для выполнения требований постановления Правительства РФ от 16.11.2015 N 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», была подана заявка на включение «Nano Антивирус Pro» в реестр, рассказали в компании.

Решение было признано соответствующим требованиям пункта 5 правил формирования и ведения Единого реестра. Как результат, российское происхождение «Nano Антивирус Pro» официально подтверждено, и продукт теперь может использоваться любыми организациями без ограничений.

В настоящее время компания-разработчик предлагает льготные программы для образовательных учреждений, позволяющие приобрести сертифицированный антивирус по социальным ценам, а также акционные программы для коммерческих учреждений.

«Nano Антивирус Pro» предназначен для защиты персональных компьютеров дома и в офисе от всех типов вирусов, троянских программ, червей и прочих вредоносных программ, в том числе шифровальщиков, блокировщиков экрана, банковских троянских программ, потенциально нежелательных программ, рекламных программ, программ-шпионов и т.д.

«Nano Антивирус Pro» полностью адаптирован для 32- и 64-битных редакций ОС Windows XP SP3 и выше, в том числе для Windows 10 Creators Update (Redstone 2).

Антивирусные решения Nano Security протестированы корпорацией Microsoft и официально рекомендованы для использования на операционных системах Windows, имеют сертификацию OPSWAT, а также сертифицированы компаниями Intel и «1С».