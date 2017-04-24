Microsoft представила умное iOS-приложение Sprinkles для редактирования фотографий

Microsoft объявила о выпуске iOS-приложения Sprinkles для редактирования фотографий пользователей. В отличие от аналогов, приложение не просто позволяет добавлять стикеры и эффекты к селфи: в основе работы Sprinkles – технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, которые сделают все автоматически.

Если приложение заметит, что на фотографии хмурый вид, оно автоматически предложит соответствующую подпись к ней, предлагая улыбнуться. Помимо распознавания эмоций, Sprinkles определит возраст, пол, подскажет, на кого из знаменитостей похожи, а также подберет несколько подходящих подписей, эмодзи и стикеров, в зависимости от содержания фото, места и времени съемки.

Все это возможно благодаря встроенным инструментам из пакета Microsoft Cognitive Services, которые уже знакомы пользователям по сервисам автоматического создания подписей для фотографий CaptionBot, определения возраста HowOld и сходства со знаменитостями CelebsLike.

Летом прошлого года Microsoft представил фото-приложение для платформы iOS под названием Microsoft Pix. Оно выступает в качестве альтернативы обычной камере смартфона, при этом способно улучшать и оптимизировать качество сделанных с его помощью фотографий, настраивать экспозицию, а также выбирать лучшее фото из серии.