Euroshop перешел на систему электронного заказа «Контур.EDI»

Euroshop объявил о переходе на систему электронного заказа «Контур.EDI». Euroshop включает 25 магазинов в Москве и Московской области, Нижнем Новгороде, Саранске, Калуге, Липецке, Туле и Пензе. У сети порядка 200 поставщиков, которые находятся по всей России. Ежедневно Euroshop принимает 15–20 поставок, то есть в месяц около 300. Товар для всех торговых точек Euroshop принимает на едином складе, а бухгалтерия находится в центральном офисе, куда впоследствии нужно передавать закрывающие документы.

«До перехода на EDI невозможно было стопроцентно контролировать процесс поставки. Мы никогда точно не знали, в каком количестве товар прибудет на склад. Это тормозило нашу работу и сбивало графики поставок. Было очень неудобно, — сказал Евгений Морозов, руководитель IT «Еврошоп Руссланд». — Бумажные закрывающие документы нам нужно было переправлять в бухгалтерию, где их проверяли и принимали к учету».

Решением стала система электронного заказа. Сеть использует учетную систему 1С. В сервисе «Контур.EDI» для нее разработано типовое интеграционное решение, которое позволяет пользователям работать с EDI-сообщениями прямо в привычной учетной системе. Им не нужно постоянно переходить из одного окна в другое, а система сама подсказывает операторам, какое следующее действие им необходимо совершить по той или иной поставке. С помощью специалистов СКБ Контур установка и настройка модуля для 1С заняла у Euroshop порядка недели. После пилотного проекта, который не выявил сбоев в работе интеграционного решения, сеть и СКБ Контур начали массово подключать поставщиков.

«Сейчас в Euroshop действует EDI-цепочка: ORDERS (заказ) — ORDRSP (ответ на заказ) — DESADV (уведомление об отгрузке) — RECADV (уведомление о приемке) — электронные накладные ТОРГ-12 и счета-фактуры, — отметила Татьяна Осадчук, руководитель отдела проектного внедрения Контур.Ритейл. — Обмен EDI-сообщениями идет через модуль для 1С, а юридически значимые закрывающие документы по поставкам бухгалтерия получает через веб-версию системы электронного документооборота Диадок».

Сейчас Euroshop перешел на EDI и ЭДО с большей частью своих поставщиков. Сеть еще в начале пути, но результаты уже оценивает высоко. Наибольшую ценность для нее имеет DESADV (уведомление об отгрузке).

«Можно сказать, что ради него мы и затеяли переход на ЭДО, — сказал Евгений Морозов. — Это сообщение фиксирует факт отгрузки и номер накладной. Теперь мы точно знаем, когда, что именно и в каком количестве оправил нам поставщик. Это позволяет нам быстрее принимать товар и четко планировать свои закупки».