EOLO SpA выбрала WiBAS-Connect для развертывания беспроводной городской сети по всей Италии

Intracom Telecom объявила о том, что итальянский оператор связи EOLO SpA, специализирующийся на оказании услуг на сверхширокополосных сетях связи в городских и сельских районах, выбрал решение WiBAS-Connect для развертывания сверхширокополосной беспроводной городской сети в сельских районах Италии. EOLO намеревается завершить развертывание своей новой сети в течение 5 лет, став первым оператором, предлагающим скорости стандарта 5G для частных домов и корпоративных клиентов.

В рамках данного многомиллионного контракта компания Intracom Telecom будет поставлять для EOLO системы собственного производства типа «точка-многоточка» (PtMP), позволяя оператору развернуть беспроводную сеть для подключения домов и предприятий, к которым нельзя добраться с использованием оптоволокна и технологий ADSL/VDSL, по всей территории Италии. Данное развертывание систем PtMP, единственное в своем роде, позволит компании EOLO улучшить свое покрытие (13 регионов, 70 провинций) на территории Италии и предложить своим абонентам скорости интернет-соединений до 100 Мбит/с. Общие согласованные объемы включают строительство сети PtMP для нескольких сотен тысяч абонентов, состоящей из базовых и абонентских станций и работающей в полосе частот 28 ГГц, которая была недавно присвоена итальянским правительством фирме EOLO.

Реализация решения WiBAS-Connect является частью значительных инвестиций, вносимых сегодня EOLO в свою быстроразвивающуюся сеть по всей Италии, имея целью стать первым поставщиком сверхширокополосных услуг для частных абонентов, а также предприятий малого и среднего бизнеса в пригородных и сельских районах страны. Выбор технологии «многоточка» компании Intracom Telecom был сделан после ее тщательного тестирования специалистами фирмы EOLO. Было подтверждено, что решение WiBAS-Connect является оптимальным решением, доступным на рынке в настоящее время, соответствующим длинному списку технических критериев.

Лука Спада, президент совета директоров и генеральный директор EOLO, отметил: «Поскольку EOLO расширяет зону покрытия и внедряет новые дополнительные услуги для своих абонентов, нам важно сформировать стратегическое партнерство с такой компанией, как Intracom Telecom, которая сможет помочь нам в достижении наших целей по доставке готовых к сетям 5G услуг в большее число регионов Италии, с тем чтобы обогатить абонентский опыт. Начиная со второго полугодия 2017 года, сеть, «готовая к 5G», способная обеспечить реальную скорость соединения 100 Мбит/с download и 50 Мбит/с upload, позволит нашей стране достичь лидирующей позиции в области 5G, уделяя особое внимание тем периферийным областям, где волоконно-оптические сети не будут развертываться в ближайшие годы».

Мохамед Ахмед, президент совета директоров и управляющий (генеральный) директор компании Intracom Telecom заявил: «Мы рады сотрудничать с фирмой EOLO и поддерживать ее в достижении ее намерений стать первым провайдером в Италии для подключения частных сельских абонентов к сверхширокополосному Интернету. Мы неустанно работали с компанией EOLO на протяжении последних лет, для того чтобы предоставить ей наши передовые технологии, отвечающие ее самым высоким требованиям. Мы полны решимости стать частью ее успеха».

Компания Intracom Telecom за последние 40 лет накопила опыт в предоставлении инновационных решений беспроводного доступа, успешно разработав и развернув свои системы «точка-многоточка» для многочисленных операторов в Европе, Юго-Восточной Азии и Африке, удовлетворяя постоянно растущий спрос на услуги широкополосного доступа.