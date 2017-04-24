Axelot выпустила новую редакцию Datareon ESB

Компания Axelot продолжает развивать и оптимизировать свой программный продукт Axelot Datareon ESB. В новой редакции 2.0 пользователей ждут глобальные обновления и расширение функционала, сообщили CNews в Axelot.

В первую очередь, в компании отметили создание сервиса хранения бинарных данных, который открывает новые возможности для передачи данных больших объемов. Способ обработки и хранения данных позволяет передавать данные практически любого объема, предел объема передаваемой информации ограничивается только возможностями подключаемых систем, их средствами интеграции и параметрами оборудования. Сервис способствует общему снижению нагрузки на оборудование при обработке данных больших объемов и увеличивает скорость их передачи.

В то же время, расширены протоколы обмена данными между узлами ESB, что позволяет более тонко настраивать взаимодействие компонент ESB и увеличивать скорость обмена данными между узлами ESB, находящимися на одной физической машине.

Также расширены возможности программного продукта, касающиеся маршрутизации доставки сообщений. Теперь можно указать сразу несколько получателей при прямой доставке информационного пакета уже на этапе его формирования, что повышает скорость реализации простых интеграционных решений.

Повышена доступность данных сервера хранения служебной информации: теперь анализ данных на этом сервере возможен даже при недоступности сервера управления. В свою очередь, появление нового хранилища данных сервера хранения служебной информации привело к значительному росту скорости обработки данных на сервере и общему снижению нагрузки на него.

Также расширены инструменты настройки взаимодействия с решениями на платформе «1С:Предприятие». Новые возможности отладки обработки сообщений, препроцессорные переменные и новые функции маппинга полей позволяют еще быстрее настроить обмен информацией с системами на платформе «1С:Предприятие», указали в Axelot.