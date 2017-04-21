WEB-портал НПФ Сбербанка открывает новые возможности для мобильных пользователей

НПФ Сбербанка объявил о запуске обновленной версии корпоративного портала www.npfsb.ru. Как рассказали CNews в компании, новый WEB-ресурс одного из крупнейших негосударственных пенсионных фондов полностью адаптирован для мобильных телефонов и планшетных устройств на базе iOS и Android.

Современный дизайн интерфейса с новым слоганом «Настало время превратить мечту в реальность» выполнен в корпоративных цветах с использованием ключевых элементов фирменного стиля. Фонд учел результаты тестирования юзабилити сайта, и разработчики оптимизировали навигацию сайта, вынесли на главную страницу доступ к наиболее востребованным сервисам.

Благодаря оптимизации эргономики и контента сайта существенно выросла скорость обработки запросов, снизилось время загрузки страниц, и теперь пользователи смогут вдвое быстрее получить доступ к интересующей информации.

На портале значительно обновлен раздел, посвященный корпоративным пенсионным программам, и, в частности, расширен функционал «Личного кабинета для корпоративных клиентов» - сервиса, который НПФ Сбербанка первым запустил на пенсионном рынке.

Пользователи ресурса получили обновленный интерактивный калькулятор расчета пенсии, учитывающий все необходимые параметры для определения величины будущих накоплений и выплат. Калькулятор демонстрирует посетителям, как размер пенсии повлияет на сохранение их привычного образа жизни в будущем.

Запущен новый раздел «Возраст счастья», где пользователи в простой, доступной форме могут узнать больше о пенсионной системе нашей страны. Обновлен раздел «Вопросы и ответы», что поможет в разы сэкономить время клиента на поиск интересующей информации.

Фонд одним из первых на рынке раскрыл структуру инвестиционного портфеля по эмитентам и дал возможность застрахованным лицам ознакомиться с перечнем предприятий, в которые инвестируются пенсионные накопления.

«Стояла задача сделать новый портал надежным, функциональным и максимально удобным для клиентов в любое время и в любой обстановке. Статистика показывает стабильное увеличение количества договоров, заключаемых в режиме онлайн. Среди новых клиентов выделяется категория населения в возрасте 30-40-лет - наиболее активная аудитория, максимально использующая возможности гаджетов в повседневной жизни. Уверен, они по достоинству оценят наш новый многофункциональный портал, ответственно отнесутся к своему будущему и порекомендуют нас друзьям», - сказал Александр Прокопенков, директор по развитию НПФ Сбербанка.