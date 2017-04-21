В «Облаке Mail.Ru» для iOS и Android появилась галерея для планшетов. Теперь и для них, а не только для смартфонов, реализована обновленная концепция сервиса — ориентированность на хранение фото и видео, сообщили CNews в Mail.Ru Group.

Галерея — первое, что увидит пользователь, открыв обновленное приложение на планшете. Фото и видео в ней группируются по временным интервалам — день, неделя, месяц, год.

В обновленном «Облаке» поддерживается синхронизация: файлы, которые пользователь «разложил» по папкам на смартфоне, доступны в тех же папках на планшете. Например, фото и видео, снятые на смартфон и помещенные в папку «Римские каникулы», мгновенно отобразятся на планшете пользователя в той же папке. Благодаря этому «Облако» можно использовать не только как хранилище, но и как фотоальбом, указали в компании.

Также «Облаке» можно увидеть суммарный вес фото- и видеофайлов и узнать, сколько снимков и записей сделано за тот или иной промежуток времени. Это помогает пользователю понять, с какой скоростью заполняется облачное пространство, и выбрать подходящий тариф.

Скачать обновленную версию «Облака Mail.Ru» можно магазинах приложений App Store и Google Play.