Mitsubishi Electric построит новый завод по производству спутников

Mitsubishi Electric объявила об инвестициях в размере около 11 млрд иен в строительство нового цеха по производству спутников на территории завода в городе Камакура, Япония. Увеличение производственных мощностей позволит одновременно работать над изготовлением 18 спутников.

Ввод цеха в эксплуатацию позволит корпорации удовлетворить растущий спрос со стороны японского правительства и телекоммуникационных компаний из разных частей света. К 2021 году Mitsubishi Electric планирует увеличить общий доход от производства продукции космического назначения до 150 млрд иен.

Строительство нового корпуса позволит повысить эффективность производства, снизить производственные затраты и улучшить качество продукции, в первую очередь благодаря внедрению собственных передовых разработок в сфере автоматизации производства, в частности платформы e-F@ctory.

По прогнозам Mitsubishi Electric, рынок спутников в Японии будет расти по мере выполнения программы правительства по развитию космической отрасли. Программа включает разработку спутников для космических систем мониторинга, связи и позиционирования, а также коммерческое использование космического пространства. За счет технологий, разрабатываемых в рамках государственных космических контрактов, в том числе на производство спутников для экспериментальных исследований нового поколения, корпорация Mitsubishi Electric стремится укрепить свои позиции на мировом рынке коммерческих спутников связи.

Корпорация Mitsubishi Electric приняла участие в производстве более 500 спутников в качестве генерального подрядчика или крупного субподрядчика в Японии и за рубежом, что сделало компанию ведущим производителем техники для космических исследований.

В 2000 году Mitsubishi Electric стала первым японским производителем, осуществляющим разработку, проектную подготовку, сборку и тестирование спутников на одном предприятии. Завод Mitsubishi Electric в городе Камакура оснащен одной из крупнейших в Японии камер для тепловакумных испытаний, камерой для акустических испытаний и полигоном для испытания антенн. На сегодняшний день завод выпустил 18 спутников, а также активно работает над производством электронных модулей для японского беспилотного автоматического грузового корабля H-II Transfer Vehicle (HTV).

Корпорация Mitsubishi Electric укрепила свои позиции на мировом рынке, выиграв тендер на поставку спутников Turksat 4A и Turksat 4B турецкому оператору Turksat A.S. в марте 2011 года. Оба спутника были построены на собственной спутниковой платформе компании DS2000. В мае 2011 года телекоммуникационный спутник ST-2 производства Mitsubishi Electric, предназначенный для совместного использования компаниями Singapore Telecommunications Limited и Chunghwa Telecom Company Limited, был успешно запущен и выведен на геостационарную орбиту. В 2014 году корпорация заключила контракт на поставку спутника связи Es'hail 2 для катарской спутниковой компании Es'hailSat. Среди других крупных проектов Mitsubishi Electric метеорологические спутники Himawari-7, -8 и -9, первый в Японии коммерческий спутник связи Superbird-C2 и высокоточные спутники позиционирования QZS.