«Инфинет» представит новейшую разработку «точка-точка» операторского класса

Компания «Инфинет» (InfiNet Wireless), специализирующаяся в области разработки и производства фиксированных систем широкополосной беспроводной связи для интернет-провайдеров, операторов промышленных компьютерных сетей, систем видеонаблюдения и обеспечения общественной безопасности, в рамках выставки «Связь-2017» представит свой новейший продукт — устройство InfiLink XG 1000.

Как рассказали CNews в «Инфинет», это оборудование специально разработано для построения высокопроизводительных беспроводных каналов в безлицензионном диапазоне 5 ГГц, которым пользуются беспроводные интернет-провайдеры (WISP), предприятия нефтегазовой отрасли и т.п. Значения пропускной способности InfiLink XG 1000 достигают 1 Гбит/с. Новое решение повышает планку производительности в два раза по сравнению с InfiLink XG, который ранее считался самым высокопроизводительным продуктом «Инфинет», указали в компании.

Помимо InfiLink XG 1000, «Инфинет» также представит новые модели InfiLink XG, поддерживающие диапазоны частот 2, 3 и 4 ГГц, и модернизированную линейку продуктов InfiMAN 2x2.

Обладая спектральной эффективностью, достигающей 13 бит/Гц/с, и фактической пропускной способностью до 130 Мбит/с в полосе 10 МГц, модели InfiLink XG оптимально подходят для работы как в лицензируемых, так и в безлицензионных диапазонах. По мнению «Инфинет», решение подойдет беспроводным интернет-провайдерам и операторам связи, обладающим частотным ресурсом, освободившимся после демонтажа устаревших сетей на базе технологии WiMAX, а также для опорных каналов для микробазовых станций LTE и сетей обеспечения общественной безопасности.

Обновленное семейство InfiMAN 2x2 5 ГГц пополнилось моделью Qmxb, представляющей собой сектор базовой станции с интегрированной антенной с управляемым лучом, а также клиентскими устройствами с повышенной выходной мощностью 300 мВт (25 дБм). Новые решения были специально разработаны для использования в условиях высокой загруженности радиоэфира или отсутствия прямой видимости, что особенно актуально для поставщиков услуг беспроводного интернета и систем видеонаблюдения в безлицензионном диапазоне 5 ГГц, отметили в компании.