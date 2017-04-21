Федерация тенниса Казахстана – под защитой Eset File Security

Компания Eset продолжает сотрудничество с Федерацией тенниса Казахстана. Организация продлила лицензии Eset File Security для защиты файлового сервера на ОС Microsoft Windows от вредоносного ПО, сообщили CNews в Eset.

Федерация тенниса Казахстана представляет интересы республики в вопросах сотрудничества с профильными организациями из зарубежных стран. Входит в состав Азиатской федерации тенниса и Международной федерации тенниса, в которой имеет пять голосов. Федерация развивает любительский и детский теннис, работает с регионами, осуществляет сертификацию тренеров и инструкторов, проводит турниры и готовит судей. Филиалы Федерации работают во всех областях РК.

«Чтобы обеспечить бесперебойную работу ИТ-сети и защитить ее от вредоносных программ, мы используем бизнес-продукт Eset, — рассказал Игорь Баранов, руководитель ИТ-департамента Федерации тенниса Казахстана. — За время работы продукт полностью оправдал доверие. Особого упоминания заслуживает сервис Eset для корпоративных заказчиков и высокая квалификация сотрудников техподдержки».