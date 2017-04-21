Corel представила CorelDRAW Graphics Suite 2017 с обработкой векторных объектов по технологии ИИ

Corel провела московскую презентацию новой версии графического пакета CorelDRAW Graphics Suite 2017. Новая версия предлагает дизайнерам новый творческий метод работы, принципиально отличающийся от других векторных приложений.

Новый инструмент LiveSketch интерпретирует, преобразовывает и комбинирует нарисованные от руки штрихи с существующими векторными кривыми. Эта технология упрощает процесс создания эскизов на устройствах с перьевым вводом. CorelDRAW Graphics Suite 2017 представляет усовершенствования для оптимизации рабочего процесса, а также поддержку самых современных технологий, таких как передовые устройства с сенсорным и перьевым вводом, Microsoft Surface Dial, а также мониторы Ultra HD 5K.

«С самого начала векторное программное обеспечение заставило художников работать в мире, управляемом математикой. Если вы привыкли думать категориями геометрических форм, полилиний и кривых Безье, то процесс разработки дизайна может показаться весьма удаленным от творческого начала — простой радости рисования, — отметил Жерар Метрайе (Gérard Métrailler), вице-президент Corel по глобальным продуктам. — Используя новейшие усовершенствования, реализованные в области оборудования Windows, и огромные возможности, которые открывает машинное обучение, новый инструмент LiveSketch, представленный в CorelDRAW 2017, впервые вносит в векторную иллюстрацию увлекательный творческий аспект рисования карандашом на бумаге. В этой новой креативной среде технологии исчезают».

Последовавший за выпуском версии X8 пакет CorelDRAW Graphics Suite 2017 повышает продуктивность труда благодаря предложенным пользователями усовершенствованиям в области организации рабочего процесса и поднимает творческий аспект работы на новый уровень, уделяя особое внимание стремительно развивающимся технологиям.

Московская презентация CorelDRAW Graphics Suite 2017

Новый инструмент LiveSketch использует возможности нейронных сетей для анализа и интерпретации векторных объектов и воспроизводит естественные ощущения при рисовании. Впервые появилась возможность создания векторных кривых от руки прямо на устройствах с перьевым вводом. Этот интеллектуальный инструмент анализирует и распознает отдельные пересекающиеся линии, штрихи, собранные вместе, и даже каракули. Более того, LiveSketch полностью устраняет необходимость в трудоемком процессе создания набросков на бумаге с последующим сканированием и преобразованием их в векторный формат.

Переработанные узлы и маркеры обеспечивают более эффективное и интуитивно понятное манипулирование узлами. Теперь каждому типу узлов присваивается уникальная форма, что позволяет легко определять узлы с перегибом, узлы со сглаживанием и симметричные узлы. Векторные превью были улучшены таким образом, чтобы узлы и ручки не терялись на цветном фоне. Видимость интерактивных регуляторов для заливок и эффектов прозрачности также была повышена.

Новый ориентированный на сенсорные устройства интерфейс пользователя. Планшетный режим облегчает процесс создания эскизов и внесения изменений в проект с помощью пера или посредством касаний. Новое рабочее пространство «Касание» оптимизирует интерфейс пользователя, максимально увеличивая окно рисования. Кроме того, масштабирование и панорамирование одним жестом обеспечивает экономию времени. При подключении клавиатуры программа автоматически переходит в классическое рабочее пространство. Режим планшета позволяет выбирать соответствующую предпочтениям пользователя конфигурацию интерфейса.

Нативная поддержка Surface Studio, Surface Pen и Surface Dial, а также расширенная поддержка перьев и планшетов Wacom позволяют сохранить естественные ощущения при рисовании и дают возможность добиваться более экспрессивных результатов. В интерфейсе обеспечен прямой доступ к элементам управления, необходимым для выполнения текущей задачи. Кроме того, предусмотрена возможность быстрого выбора настроек пера. Усовершенствования, представленные в CorelDRAW Graphics Suite 2017, позволяют использовать силу нажима, наклон, поворот и направление движения пера для управления различными инструментами и эффектами.

Возможность импорта рабочих сред, созданных в версиях X6, X7 и X8 CorelDRAW и Corel PHOTO-PAINT, напрямую в CorelDRAW Graphics Suite 2017 позволяет беспрепятственно продолжать работу над проектами, начатыми ранее.

CorelDRAW Graphics Suite 2017 подходит для работы над проектами любого масштаба — от логотипов и веб-графики до рекламных щитов. В состав пакета входят CorelDRAW 2017: интуитивно понятное приложение для создания векторной графики и компоновки страниц, Corel PHOTO-PAINT® 2017: приложение для профессиональной обработки фотографий, Corel Font Manager 2017: мощное решение для управления шрифтами, Corel PowerTRACE 2017: утилита для трассировки растровых изображений в векторную графику (в CorelDRAW 2017), Corel CONNECT 2017: средство поиска цифрового контента на компьютере и в Контент-центре, Corel Website Creator: приложение для веб-дизайна, Corel CAPTURE 2017: утилита для моментального создания снимков экрана, а также PhotoZoom Pro 4: плагин для увеличения цифровых изображений и экспорта из Corel PHOTO-PAINT.

CorelDRAW Graphics Suite 2017 включает 10 тыс. картинок и цифровых изображений, 2000 цифровых фотографий в высоком разрешении, 1000 шрифтов, 350 профессиональных шаблонов, 2000 шаблонов для оформления транспортных средств, более 500 интерактивных рамок и фото-рамок, более 600 фонтанных, векторных и растровых заливок, а также советы экспертов, рекомендации по продукту, более 5 часов учебных видеоматериалов и многое другое.

На выбор представлены два гибких варианта приобретения ПО через партнеров. Бессрочная лицензия: после оплаты полной стоимости разовым платежом клиент получает продукт в постоянное пользование. Подписка (на год) дает возможность использовать продукт и обеспечивает доступ к обновлениям до последней версии пакета в течение года.

Обладателям бессрочной лицензии CorelDRAW Graphics Suite 2017 предоставляет возможность приобретения дополнительной лицензии Maintenance. На протяжении 2 лет эта лицензия позволяет автоматически получать новейшие версии пакета сразу после их выпуска.

Для корпоративных клиентов доступны многопользовательские лицензии, имеющие определенные преимущества, включая возможности виртуализации, развертывания по сети и пр.

В ближайшем будущем к выпуску готовится CorelDRAW Technical Suite 2017, разработанный на основе CorelDRAW Graphics Suite 2017, который внесет новые усовершенствования в процесс разработки технических иллюстраций. CorelDRAW Technical Suite 2017 поступит в продажу летом 2017 г.

Пакет CorelDRAW Graphics Suite 2017 выходит на английском, русском, немецком, итальянском, французском, испанском, португальском (Бразилия), нидерландском, польском, чешском, китайском (упрощенное письмо и традиционное письмо), турецком и японском языках. Загрузить пробную версию ПО можно по адресу www.coreldraw.com. Полная версия пакета продается по цене $550. Зарегистрированные пользователи любой из предыдущих версий CorelDRAW Graphics Suite (исключая версии для учебных заведений, OEM-версии, а также версии, не предназначенные для продажи) имеют право на приобретение новой версии по цене обновления $213. Подписка доступна по цене $210 в год. Доступны также многопользовательские коммерческие и академические лицензии.