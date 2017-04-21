Check Point представила архитектуру безопасности будущего: Check Point Infinity

Компания Check Point Software Technologies Ltd. представила Check Point Infinity — революционную архитектуру кибербезопасности, разработанную для решения критически важных задач по безопасности бизнеса. Как сообщили CNews в Check Point, это первая консолидированная система безопасности, которая защищает данные в сети, облаке и на мобильных устройствах, обеспечивая заказчикам беспрецедентный уровень предотвращения растущего числа кибератак.

«Check Point Infinity — это кульминация нашего видения систем кибербезопасности, объединяющая высокий уровень безопасности, аналитики и управления в сети, облаке и на мобильных устройствах, — заявил Василий Дягилев, глава представительства компании Check Point Software Technologiesв России и СНГ. — Эта архитектура призвана помочь организациям идти в ногу с динамично развивающимися информационными технологиями. Принцип очень прост — единая архитектура безопасности обеспечит безопасность бизнеса в любой среде, обеспечивая продуктивную эксплуатацию ИТ».

По словам разработчиков, Check Point Infinity предлагает сочетание трех ключевых элементов: одна платформа безопасности — использование общих платформ, обмен информацией об угрозах и открытая инфраструктура для обеспечения абсолютной безопасности во всех сетях, в облаке и на мобильных устройствах; мгновенное предотвращение угроз — блокировка самых сложных известных и неизвестных атак до их начала; консолидированная система — единое управление, модульное управление политиками и возможность отслеживания угроз реализовано на единой панели управления безопасностью.

Единая архитектура Check Point Infinity позволяет компаниям контролировать уровень безопасности, чтобы защищать все ИТ-процессы и управлять ими как единой архитектурой. Как результат, это позволит повысить производительность бизнеса заказчиков, считают в Check Point.

Как известно, улучшения в технологиях помогают оптимизировать функционирование организаций, однако они требуют изменений в подходе к безопасности. Check Point Infinity отвечает этой потребности в современной архитектуре и кроме этого предоставляет новые возможности, утверждают в компании.

Управление безопасностью: версия R80.10 содержит дюжину новых возможностей и улучшений, включая уровни политик, мульти-зоны безопасности и улучшенную производительность, чтобы поддерживать защиту компаний от любых угроз в любое время и в любом месте.

Облако: обновленное портфолио Check Point vSEC Cloud Security интегрируется с частными и публичными облачными платформами, обеспечивая полноценную защиту облачных сред.

Мобильные платформы: новый SandBlast Mobile — унифицированное кросс-платформенное решение, которое защищает организации от мобильных атак (обнаруживает и блокирует известные и неизвестные вредоносные программы, защищая пользователей от скомпрометированных Wi-Fi-сетей и атак типа man-in-the-middle/«человек посередине», а также фишинговых схем с использованием SMS).

Предотвращение угроз: недавно представленная технология Check Point Anti-Ransomware обеспечивает компаниям защиту от вымогателей и изощренных ransomware-программ.

Устройства безопасности: Check Point представила новые шлюзы безопасности 44000 и 64000 с производительной платформой предотвращения угроз — 42 Гбит/с реальной пропускной способности для предотвращения угроз и 636 Гбит/с реальной пропускной способности межсетевого экрана (они также включают многоуровневое шасси для поддержки динамических потребностей растущих сетей).

«Check Point Infinity дает нашим заказчикам возможность повысить уровень безопасности их бизнеса. Эта технология обеспечивает единую архитектуру с передовыми решениями для предотвращения угроз на всех уровнях — в сетях, облаке и на мобильных устройствах», — добавил Василий Дягилев.